Black Friday: scopri come difenderti dalle fregature

Hanno preso il via le tanto attese giornate del Black Friday e noi ce ne siamo accorti soprattutto accedendo alla nostra casella di posta elettronica, letteralmente invasa da anteprime esclusive e sconti davvero allettanti.

Con l’occasione sono molti i consumatori che si sono messi alla ricerca dei loro prodotti tanto desiderati ma, come spesso accade, lo sconto imperdibile viene applicato da e-commerce sconosciuti. Cosa fare? Possiamo fidarci lo stesso?

Nessuna fretta, adesso sveleremo alcuni semplici consigli per orientarsi meglio nel commercio elettronico ed evitare fregature.

Cosa fare?

La regola numero uno è leggere attentamente le recensioni, un modo semplice e veloce per conoscere le esperienze di acquisto delle persone che hanno già comprato e farsi un’idea sul sito e-commerce. Ovviamente, fidatevi di commenti pubblicati su siti terzi e un po’ meno di quelli presenti sul sito del venditore dove (quasi sempre!) si trovano solo ottimi commenti e con voti sempre a cinque stelle.

L’associazione di consumatori Casa del Consumatore ha realizzato ShoppingVerify, il sito di recensioni degli acquisti online attraverso cui l’utente può leggere gratuitamente i commenti scritti da altri consumatori e farsi un’idea sulla loro esperienza di acquisto online.

Se però l’ecommerce non è stato recensito su ShoppingVerify, una mossa astuta è consultare VerificaSito, lo strumento realizzato sempre dalla medesima associazione di consumatori per verificare attraverso un rapido test se il sito da cui si vuole acquistare rispetta i requisiti formali previsti dalla legge. In pratica, in una manciata di minuti si otterrà il risultato, ovvero si accenderà un semaforo rosso, giallo o verde che consiglierà come comportarsi.

Fino a oggi sono stati analizzati oltre 150.000 siti e-commerce e più della metà delle ricerche effettuate hanno fatto accendere il semaforo rosso, facendo scattare un campanello di allarme a numerosi consumatori che sono riusciti a evitare delle possibili fregature. E’ opportuno tenere presente che il test analizza soltanto la regolarità formale del sito, dato sicuramente utile per evitare molte truffe, ma da solo insufficiente per sapere se in concreto il venditore è affidabile. E proprio per questo motivo, ci teniamo a ricordare quanto siano importanti le recensioni, strumento sempre più utilizzato per portare ovunque la voce dei consumatori.

Fai anche tu la tua parte, racconta sempre su ShoppingVerify la tua esperienza di acquisto online e contribuirai a informare e proteggere migliaia di utenti da possibili fregature.