Stop alle telefonate indesiderate! Iscriviti al Registro pubblico delle opposizioni

Sono sempre di più i cittadini esasperati dalle continue telefonate di telemarketing selvaggio che, a ogni ora della giornata e sempre nei momenti meno opportuni, fanno squillare telefoni di casa e cellulari.

E’ arrivato il momento di dire stop alle telefonate indesiderate! Come? Iscrivendosi al Registro pubblico delle opposizioni.

L’iscrizione è gratuita e molto semplice, scopriamo come funziona



Che cos’è il Registro pubblico delle opposizioni?

Il Registro pubblico delle opposizioni, conosciuto anche con l’acronimo RPO, ha la funzione di mettere un freno alle chiamate di telemarketing selvaggio su numeri di telefono fissi e cellulari, sia presenti negli elenchi telefonici pubblici che in quelli riservati. La funzione è quella di annullare i consensi alla pubblicità rilasciati in precedenza e bloccare tutte le telefonate provenienti sia da operatori che da voci registrate per non essere più disturbati.

L’iscrizione è gratuita e a tempo indeterminato.



Chi può iscriversi?

L’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni è aperta a tutti i cittadini intestatari di un contratto telefonico, sia di linea fissa che mobile, che non vogliono più ricevere le telefonate da parte di operatori di telemarketing per finalità pubblicitarie.



Come fare per iscriversi?

Il titolare della linea telefonica può iscrivere uno o più numeri di telefono scegliendo la modalità che preferisce:

1) via web

Accedendo al sito https://registrodelleopposizioni.it/cittadino/ è necessario cliccare la funzione “Iscriviti“ e selezionare un metodo di identificazione.

E’ possibile accedere senza autenticazione inserendo i dati richiesti nel modulo elettronico oppure con l’autenticazione SPID in modo tale che i numeri di telefono da iscrivere siano associati all’identità digitale del richiedente. E’ opportuno dimostrare la disponibilità delle utenze inserite chiamando dalle stesse l’apposito numero indicato in fase di iscrizione.

2) via telefono

Chiamando il numero verde 800 957 766 per le utenze fisse o il numero 06 42986411 per i cellulari direttamente dal numero che si vuole iscrivere al Registro ed esprimere il diritto di opposizione seguendo le istruzioni del risponditore automatico. In ogni caso è importante sapere che se si dovessero riscontrare delle difficoltà, la chiamata sarà inoltrata a un operatore umano.

3) via e-mail

Compilando l’apposito modulo RPO di iscrizione con i dati richiesti, reperibile anche sul sito https://registrodelleopposizioni.it/cittadino, è possibile iscrivere fino a cinque numeri di telefono. La richiesta di iscrizione potrà essere inviata cliccando il bottone “invia” oppure salvando il modulo senza modificarne il formato e inviarlo compilato a iscrizione@registrodelleopposizioni.it

E’ opportuno dimostrare la disponibilità delle utenze inserite chiamando dalle stesse l’apposito numero comunicato tramite e-mail.



A cosa serve la funzione “Iscrizione”?

La funzione “Iscrizione” blocca le chiamate di telemarketing, annulla i consensi alla pubblicità e alla cessione a terzi di dati personali rilasciati in precedenza per le campagne promozionali, tessere per la raccolta di punti, scontistica e fidelizzazione.



L’iscrizione annulla tutti i consensi?

Sì, tranne quelli con i soggetti con cui si ha stipulato un contratto di carattere continuativo, per esempio i gestori delle utenze telefoniche e di energia attivi o cessati da non più di 30 giorni, e ovviamente quelli autorizzati in un momento successivo all’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni.



Cosa fare se dopo l’iscrizione si presta un nuovo consenso al telemarketing?

Gli iscritti al Registro che hanno rilasciato successivamente dei nuovi consensi, possono aggiornare l’iscrizione accedendo al sito del Registro pubblico delle opposizioni e cliccare la funzione “Rinnovo”.



E’ possibile gestire la propria iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni?

Sì, è possibile gestire la propria iscrizione attraverso le funzioni: “Rinnovo”, “Revoca selettiva” e “Cancellazione” scegliendo tra tre diverse modalità:

1) via web

Accedendo al sito del Registro pubblico delle opposizioni è possibile gestire la propria iscrizione cliccando la funzione “Gestisci iscrizione”. E’ opportuno inserire il numero di telefono interessato, il “Codice Registro” assegnato in fase di iscrizione e scegliere la funzione di proprio interesse.

2) via telefono

Chiamando il numero verde 800 957 766 per utenze fisse o il numero 06 42986411 per utenze mobili direttamente dal numero di telefono interessato è possibile gestire la propria iscrizione. In caso di difficoltà, la chiamata sarà inoltrata a un operatore umano.

3) via mail

Inviando a iscrizione@registrodelleopposizioni.it, il modulo RPO compilato di “Rinnovo” o di “Cancellazione” con il numero di telefono per il quale si vuole gestire l’iscrizione, comprensivo anche del “Codice Registro” assegnato in fase di iscrizione.

Si ricorda che la funzionalità “Revoca selettiva” è disponibile solo tramite le modalità via web e via telefono.



A cosa serve la funzione “Rinnovo”?

La funzione “Rinnovo” consente di aggiornare l’iscrizione al servizio, annullando gli eventuali consensi al telemarketing rilasciati tra la data della prima iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni e quella del rinnovo.

Questa funzione non è necessario utilizzarla se dopo l’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni non sono stati rilasciati nuovi consensi al telemarketing, in quanto l’iscrizione è a tempo indeterminato e senza scadenza.



A cosa serve la funzione “Revoca selettiva”?

La funzione “Revoca selettiva” offre la possibilità di revocare selettivamente l’opposizione nei confronti di specifici operatori registrati ai servizi del Registro pubblico delle opposizioni da cui si intende ricevere chiamate promozionali.



A cosa serve la funzione “Cancellazione”?

La funzione “Cancellazione” elimina l’iscrizione del numero di telefono dal Registro pubblico delle opposizioni, rimuovendo il diritto di opposizione al telemarketing.



Entro quanto tempo vengono gestite le richieste?

Le richieste vengono gestite entro un giorno lavorativo e diventeranno efficaci entro 15 giorni.

E’ possibile verificare lo stato del numero telefonando al numero verde 800 957 766 da telefono fisso o al numero 06 42986411 da cellulare.

La chiamata deve essere in chiaro, ovvero il numero deve essere visibile e non in forma anonima e deve provenire dal telefono che si vuole verificare. In alternativa, è possibile accedere al modulo web “Gestisci iscrizione”, indicando l’utenza e il “Codice Registro” comunicato in fase di iscrizione.



Quali numeri sono iscritti automaticamente nel Registro pubblico delle opposizioni?

Sono iscritti automaticamente al Registro pubblico delle opposizioni:

– i numeri già presenti nel Registro riservato alle sole utenze presenti negli elenchi telefonici pubblici

– tutte le utenze fisse non presenti negli elenchi telefonici pubblici

In entrambi i casi però, non essendoci una richiesta esplicita del cittadino, restano validi i consensi espressi in precedenza che potranno essere annullati tramite la funzione “Rinnova iscrizione”.



E se le telefonate continuano? Segnala l’illecito!

Se le chiamate di telemarketing continuano, il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a disposizione un modulo elettronico per segnalare le chiamate illecite ricevute. Durante la compilazione dei dati è consigliato inserire informazioni dettagliate per circostanziare il più possibile la chiamata indesiderata. E’ possibile segnalare le telefonate ricevute sia da operatori dei call center che da messaggi pre-registrati, anche nei casi in cui il numero di provenienza della chiamata non sia disponibile. Sempre con le stesse modalità è possibile segnalare le telefonate mute, ovvero quelle chiamate a cui si risponde e non si sente nulla dall’altro capo del telefono.

Per avere ulteriori informazioni è possibile consultare le FAQ dedicate.



Questo articolo è stato realizzato per la diffusione e la promozione presso i consumatori del Registro pubblico delle opposizioni (RPO), nell’ambito della collaborazione di Casa del Consumatore APS con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale.