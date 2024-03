Casa del Consumatore vince il Premio Antitrust 2023: scopriamo il progetto

Casa del Consumatore si è aggiudicata il Premio Antitrust 2023 nella categoria Associazioni di Consumatori con il progetto intitolato “Acquisti sicuri online“. La premiazione si è svolta a Roma con una cerimonia presso la sede dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato durante la quale, il presidente dell’AGCM Roberto Rustichelli e il presidente del Premio Michele Ainis hanno consegnato la targa commemorativa a Giovanni Ferrari, presidente dell’associazione Casa del Consumatore APS.

Scopriamo il progetto vincitore del Premio Antitrust 2023

Il progetto vincitore del Premio Antitrust 2023 si intitola “Acquisti sicuri online“, l’iniziativa di Casa del Consumatore per favorire la trasparenza del commercio online e facilitare il dialogo tra consumatori e rivenditori attraverso ShoppingVerify e VerificaSito. Si tratta di due siti sugli acquisti online, creati e potenziati dall’Associazione, per aiutare in modo indipendente e gratuito i consumatori.

ShoppingVerify.com è il sito si recensioni sugli e-commerce sviluppato e realizzato con il finanziamento di fondi Mimit per aiutare a prevenire le truffe online e ridurre la diffidenza verso i venditori sconosciuti. Si tratta di una grande opportunità per consumatori e aziende, in quando adotta le linee guida della Prassi di Riferimento 34/2017 di UNI (Ente Italiano di Normazione) per la raccolta e la verifica di recensioni sugli acquisti online. La ricerca della massima affidabilità dei giudizi è il punto di forza di ShoppingVerify, motivo per cui viene chiesto a tutti i consumatori di allegare una prova del loro acquisto. L’utilizzo del sito è molto semplice e offre la possibilità ai consumatori, in caso di contestazione, di inviare gratuitamente e in pochi click un reclamo all’e-commerce.

VerificaSito.it è lo strumento che aiuta i consumatori, rispondendo a poche e semplici domande, a capire se l’acquisto su un sito potrebbe esporli a rischi. Il test ha l’obiettivo di verificare se il sito e-commerce da cui l’utente vuole acquistare rispetta le principali norme del commercio elettronico, oltre a fornire una funzione educativa ai consumatori, i quali potranno anche conoscere quali sono i dati e le informazioni a cui prestare attenzione quando si acquista online. Il risultato finale è rappresentato da un semaforo rosso, giallo o verde in base a quanto il sito e-commerce rispetta la normativa vigente.

Nell’iniziativa premiata rientra anche il Bollino AntiFregatura, l’icona scaricabile su Chrome per avere sempre sott’occhio durante la navigazione il rating dei siti visitati. In tempo reale, l’utente viene immediatamente avvisato e può leggere le recensioni, oltre a fare il test di VerificaSito.

Il Premio Antitrust istituito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, giunto alla quarta edizione, è il riconoscimento riservato a chi si è distinto, attraverso la propria attività, nella promozione della cultura della concorrenza e della tutela dei consumatori.

La Commissione esaminatrice del Premio Antitrust 2023 era così composta:

– Prof. Michele Ainis, Presidente onorario del Premio Antitrust (che la presiede);

– Prof.ssa Chiara Fumagalli dell’Università Bocconi;

– Dott. Ferruccio de Bortoli, editorialista del Corriere della Sera;

– Dott. Giulio Veltri, Capo Ufficio Legislativo, Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

– Dott.ssa Maria Bianca Farina, Presidente ANIA

Abbiamo intervistato Giovanni Ferrari, presidente di Casa del Consumatore APS che emozionato per il premio commenta “Sono onorato e soddisfatto che Casa del Consumatore abbia ricevuto un così prestigioso riconoscimento. La Commissione esaminatrice ha giudicato il nostro progetto ‘Acquisti sicuri online’ di sviluppo dei siti ShoppingVerify e VerificaSito, come l’iniziativa che negli anni 2022/2023 si è distinta in Italia nella diffusione dei valori della concorrenza e nella tutela dei diritti dei consumatori con significativo apporto alla collettività nazionale. Questo riconoscimento premia il nostro impegno, ormai quasi decennale, nella tutela dei diritti e informazione ai cittadini che comprano online attraverso la condivisione di recensioni affidabili e verificate e la messa a disposizione del test gratuito di VerificaSito, che ad oggi ha già sconsigliato oltre 120.000 acquisti presso venditori inaffidabili perché non rispettosi delle regole della vendita online”. Inoltre, il presidente ci tiene a sottolineare che “L’espansione del fenomeno degli acquisti online presuppone che tutti i consumatori, dai più esperti a coloro che stanno digitando i primi click, dispongano di informazioni chiare e affidabili, che li aiutino a muoversi nel commercio elettronico. Leggere i commenti e le recensioni è il primo semplice passo per proteggersi dalle truffe“