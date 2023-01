Mail Libero non funziona: come fare reclamo gratis e senza usare la mail fuori uso

Sono migliaia gli utenti del servizio mail di Libero che in questi giorni non riescono ad accedere alle loro caselle e-mail a causa di un problema informatico della società Italiaonline S.p.A., che ha interrotto il servizio da alcuni giorni.

Cosa fare?

Consigliamo agli utenti Libero, nell’attesa che venga ripristinato il servizio, di inviare un reclamo tramite ShoppingVerify per chiedere un risarcimento per la mancata disponibilità della casella mail.

Il reclamo sarà inviato gratuitamente dalla nostra Associazione Casa del Consumatore, senza che dobbiate usare la vostra casella mail non funzionante.

Analoghi problemi ci sono stati segnalati anche da coloro che utilizzano la casella di posta elettronica di Virgilio.

Come fare un reclamo per il servizio mail di Libero?

Per fare il reclamo cliccate QUI, scrivete un commento e scegliete di inviare reclamo. Vi verrà chiesto a quale mail deve essere inviato il reclamo: scrivete italiaonline@pec-italiaonline.it.

Come fare un reclamo per il servizio mail di Virgilio?

Per fare il reclamo cliccate QUI, scrivete un commento e scegliete di inviare reclamo. Vi verrà chiesto a quale mail deve essere inviato il reclamo: scrivete italiaonline@pec-italiaonline.it.



Trascorsi quindici giorni Casa del Consumatore vi scriverà per sapere come è andata e, in caso di esito negativo, si valuteranno le azioni da intraprendere, anche collettivamente, per un equo ristoro per il disservizio.