Pagamenti rapidi e sicuri: tutte le novità sul bonifico istantaneo

Il bonifico istantaneo è stato introdotto nel 2017 e ha rappresentato una grande svolta nel panorama dei sistemi di pagamento: in pochi secondi in qualsiasi giorno della settimana e a qualsiasi ora, il bonifico istantaneo permette di trasferire denaro da un conto corrente a un altro.

Si tratta di un metodo di pagamento veloce che si addice ai ritmi sempre più accelerati della vita contemporanea, ben più del bonifico ordinario che può richiedere sino a tre giorni per il trasferimento.

C’è anche da dire che non tutte le banche sono in grado di fornire questo servizio e che ogni bonifico istantaneo richiede il pagamento di una commissione aggiuntiva, che varia da istituto bancario a un altro. Ma presto non sarà più così.

Scopriamo la novità

Entro 10 secondi dall’avvenuta approvazione del pagamento il denaro sarà trasferito al conto del beneficiario e il pagatore riceverà la conferma dell’esecuzione. Tale servizio non richiederà tariffe supplementari: il costo del bonifico istantaneo sarà pari al costo del bonifico ordinario. Inoltre, alle medesime condizioni, sarà possibile effettuare pagamenti non solo a livello nazionale, ma verso tutti i Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico (Islanda, Norvegia e Liechtenstein).

Pagamenti immediati saranno, pertanto, accessibili a tutti e ne trarranno beneficio non solo le imprese, ma anche i consumatori e cittadini per far fronte alle esigenze della vita quotidiana, come per ricevere versamenti istantanei in caso di emergenza o per pagare bollette urgenti.

La novità è contenuta in un nuovo Regolamento UE recentemente approvato, che troverà applicazione entro 18 mesi per i Paesi dell’Unione Europea.

Il Regolamento introduce anche norme per tutelare la sicurezza dei bonifici: l’operatore dovrà infatti verificare gratuitamente che l’IBAN del conto di pagamento e il nome del beneficiario corrispondano. In caso di discrepanza verrà data comunicazione al pagatore, al fine di evitare errori o frodi. Ulteriori misure comportano l’introduzione di obblighi, in capo ai prestatori di servizi di pagamento, finalizzati alla prevenzione delle frodi e la possibilità per il pagatore di stabilire un importo massimo per il bonifico istantaneo.

In attesa dell’applicazione del nuovo Regolamento, si ricorda che il bonifico istantaneo, già da anni disponibile in Italia, è un sistema sicuro ed efficace, ma presenta una nota negativa: non è revocabile. Prima di cliccare “invio” presta la massima attenzione e verifica sempre scrupolosamente i dati del beneficiario.