Parte la settimana Anticontraffazione. Scopri il programma

Oggi lunedì 23 ottobre parte l’ottava edizione della settimana Anticontraffazione, l’appuntamento annuale della Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con diversi eventi per affrontare temi attuali e molto interessanti collegati al fenomeno della contraffazione.

Vediamo di che cosa si tratta e il programma

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare imprese e consumatori sui rischi e i danni causati dai prodotti contraffatti. Saranno evidenziate le caratteristiche del mercato del falso e condivise sia le esperienze che le iniziative dei soggetti impegnati nella lotta alla contraffazione.

Da anni Casa del Consumatore con le altre associazioni di consumatori partecipa all’importante progetto Io Sono Originale per far conoscere il fenomeno della contraffazione e il suo impatto negativo sulla società.

La Settimana Anticontraffazione offrirà spazio per il confronto, la condivisione di azioni intraprese, le esperienze e riflessioni per discutere sull’impatto delle più recenti novità introdotte in ambito repressivo, normativo e digitale. Saranno affrontate tematiche di grande rilevanza per conseguire obiettivi condivisi di contrasto del mercato del falso: il sistema di enforcement e il ruolo di IP Enforcement Portal nel contesto italiano; il nuovo e recente Regolamento europeo per il mercato digitale; l’impatto della contraffazione nel settore auto; i rischi e le opportunità del metaverso per la tutela e la valorizzazione della Proprietà Industriale; le previsioni del DDL “Made in Italy”; le soluzioni tecnologiche avanzate a supporto della lotta alla contraffazione.

L’evento di apertura “Giornata della Lotta alla contraffazione per gli studenti” sarà dedicato ai giovani, target fondamentale nelle iniziative di informazione e sensibilizzazione realizzate dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Momento importante, sarà l’insediamento sotto la Presidenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, del rinnovato Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding (CNALCIS), un organismo interministeriale cui partecipano Amministrazioni nazionali, Forze dell’Ordine e Associazioni di imprese e consumatori per condividere e indirizzare la politica nazionale anticontraffazione.

Clicca qui per consultare il programma della Settimana Anticontraffazione.



Come partecipare?

Anche quest’anno per favorire la più ampia partecipazione, i lavori si svolgeranno in modalità mista con la trasmissione in diretta streaming sui canali istituzionali dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi degli eventi in presenza e la possibilità di rivedere la registrazione alla sua conclusione.

Le modalità di accreditamento agli eventi, i link per seguirli in diretta streaming e per rivedere le registrazioni sono disponibili alla pagina dedicata, selezionando nel menu laterale l’evento di interesse.