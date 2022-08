Inquinamento ambientale: scopri i veri comportamenti sostenibili (con Cartoni Morti)

E’ uscito il nuovo video di Cartoni Morti realizzato in collaborazione con Casa del Consumatore per affrontare in modo semplice e divertente un tema di grande importanza: l’inquinamento ambientale.

Guarda il video cliccando qui e scopri i comportamenti che inquinano l’ambiente.

Ciascuno di noi, mette in atto comportamenti quotidiani che di per sé non sembrerebbero lesivi per il nostro pianeta, ma guardando il video scopriremo che sarà tutt’altro che così!

Casa del Consumatore ha deciso di affrontare una tematica così delicata per sensibilizzare la popolazione e far capire i danni che realmente vengono cagionati all’ambiente attraverso le abitudini quotidiane più diffuse.

Chi l’avrebbe mai detto che le e-mail inquinano? Inviarne dieci al giorno per un anno equivale a un viaggio in auto di 1.000 km! Un dato sicuramente allarmante e da ricordare a ogni invio e inoltro inutile. Ma un altro comportamento molto diffuso (e assolutamente da evitare) è quello di acquistare continuamente prodotti online ogni volta che ne sentiamo il bisogno, questo richiederà più consegne e di conseguenza più inquinamento. Quindi, meglio includere tutto in un ordine e attendere un’unica data di consegna sapendo di aver contribuito a rispettare il pianeta.

Si tratta di piccoli gesti quotidiani che ognuno di noi dovrebbe conoscere e mettere in atto per salvaguardare uno dei beni più preziosi: l’ambiente.

Guarda il video cliccando qui e segui Casa del Consumatore per scoprire tutti i comportamenti che un consumatore consapevole deve conoscere… ma soprattutto mettere in pratica!

“#EduCO educazione per un Consumatore Consapevole”. Realizzato con il finanziamento concesso dal MLPS – annualità 2021- Avviso n.2/2020.