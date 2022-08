Come risparmiare sulla bolletta del gas

Secondo i dati pubblicati dall’ARERA – Autorità di Regolazioni per Energia Reti e Ambienti, la bolletta di gas naturale di una famiglia tipo è aumentata di circa il 70% rispetto all’anno precedente. I fattori sono molteplici: la ripresa delle attività dopo la pandemia, motivi climatici, l’aumento dei prezzi delle quote delle emissioni di CO2 e le problematiche geopolitiche (i flussi di gas diretti in Europa provenienti dalla Russia sono stati ridotti del 70% rispetto a un anno fa).

Scopriamo come beneficiare degli aiuti del governo e come risparmiare sul costo della bolletta del gas.

L’ARERA ha fatto sapere che nel terzo trimestre del 2022 l’incremento della bolletta gas non avrà alcuna variazione grazie a una serie di interventi, senza i quali avremmo assistito a un aumento del 45%. Infatti, gli oneri generali di sistema sono stati azzerati oltre che per il settore elettrico, anche per il gas, e inoltre le modalità per determinare il prezzo di quest’ultimo in regime di tutela cambieranno radicalmente. Infine, l’Iva sul gas è stata ridotta al 5%.

Il primo passo per risparmiare sul gas consiste nel verificare se si possiedono i requisiti per beneficiare del bonus luce e gas. Inoltre, dal 10 agosto è entrato in vigore anche il Decreto Aiuti bis (DL115/2022). Esso prevede che a partire dal 1° gennaio 2023 le tariffe del gas siano agevolate per i “clienti vulnerabili”, ai quali non è richiesto alcun requisito di reddito. Verrà così assicurato un prezzo del gas calmierato a chi si trova in condizioni economicamente svantaggiate, ai disabili, agli abitanti di isole minori o di strutture di emergenza a seguito di eventi calamitosi e anche a tutti gli over75.

In Italia, le famiglie consumano gas essenzialmente per tre scopi, ossia riscaldare le abitazioni, produrre acqua calda e cuocere cibi. Ecco una lista di indicazioni utili per risparmiare sulle bollette del gas, in questi mesi e soprattutto con l’arrivo del prossimo inverno:

Riscaldamento



Effettuare la manutenzione periodica dei termosifoni per eliminare l’aria presente nelle tubature;

Effettuare la per eliminare l’aria presente nelle tubature; Installare valvole termostatiche sui termosifoni, anziché le tradizionali valvole manuali;

Installare sui termosifoni, anziché le tradizionali valvole manuali; Mantenere la temperatura costante (tra i 18° e i 20°), non coprire i termosifoni e favorire il ricambio d’aria;

(tra i 18° e i 20°), e Individuare forme di riscaldamento alternativo: camino, pannelli fotovoltaici, pompe di calore;

Individuare forme di riscaldamento alternativo: Evitare la dispersione di calore, verificare e nel caso sostituire finestre e infissi.

Acqua calda

Effettuare la manutenzione periodica della caldaia ;

Effettuare la ; Regolare la temperatura della caldaia e spegnerla nelle ore notturne ;

; Preferire caldaie a condensazione ;

Preferire ; Utilizzare i rubinetti in modo accorto ed installare i regolatori di flusso ;

; Investire con un impianto solare termico.

In cucina

Ecco infine una serie di semplici accorgimenti da usare tra i fornelli:

impiegare pentole adeguate alla dimensione del fornello ;

; preferire l’acciaio ;

; ridurre i tempi di cottura per esempio con la vaporiera e la pentola a pressione ;

; utilizzare la piastra a induzione ;

; non riempire d’acqua le pentole più del necessario ;

; usare il coperchio durante la cottura.

Articolo realizzato nell’ambito del programma generale della Regione Lombardia finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.M. 10.08.2020.