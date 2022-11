Il decalogo di Casa del Consumatore per risparmiare in bolletta

Casa del Consumatore ha realizzato il Decalogo del Consumatore Responsabile con i consigli per ridurre i consumi di energia e risparmiare in bolletta.

Si tratta di una guida molto semplice per aiutare i consumatori a evitare dispersioni di calore e inutili sprechi.

Scarica gratuitamente il Decalogo e scopri come risparmiare

Il Decalogo è stato realizzato dagli esperti di Casa del Consumatore nel corso del workshop “Crisi energetica e comportamenti virtuosi per un Consumatore responsabile” finalizzato a sensibilizzare i cittadini e promuovere le buone abitudini per ridurre i consumi.

Durante l’incontro è stato affrontato il tema della crisi energetica e il ruolo ricoperto dal consumatore. Quest’ultimo si è dimostrato l’attore principale nello scenario energetico poiché, attraverso l’adozione di scelte consapevoli e comportamenti virtuosi, ha la capacità di ridurre sia la propria spesa familiare che il consumo di energia a livello globale.

L’obiettivo del Decalogo è proprio quello di educare i cittadini a ridurre i consumi fornendo utili consigli e suggerire le abitudini più convenienti da mettere in pratica.

Il Decalogo del Consumatore Responsabile è scaricabile gratuitamente cliccando QUI.

In conclusione, una buona condotta del consumatore è essenziale per consumare energia in modo efficiente, ridurre gli sprechi e di conseguenza risparmiare sulle bollette di luce e gas.

Cosa aspetti? Leggi il Decalogo del Consumatore Responsabile e ricordati che seguendo dei piccoli accorgimenti potrai ottenere un grande risparmio!