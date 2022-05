Educazione al consumo: l’evento di Casa del Consumatore per tutta la famiglia

Sempre più spesso sentiamo parlare di consumo sostenibile ma per realizzare quest’obiettivo è fondamentale far conoscere ai consumatori i comportamenti rispettosi dell’ambiente.

Solo attraverso un’attività di informazione e di educazione al consumo i cittadini potranno acquisire maggiore consapevolezza delle loro scelte e migliorare la loro qualità della vita.



Per sensibilizzare la cittadinanza e far conoscere anche ai più piccoli l’importanza del riciclo, la Sede Regionale del Friuli Venezia Giulia di Casa del Consumatore ha organizzato il Mamma Day 2022, un incontro con numerose iniziative per tutta la famiglia realizzato nell’ambito di #EduCo, il Progetto di Educazione per un Consumatore Consapevole.



Scopriamo il programma

L’evento si svolgerà domenica 8 maggio 2022 presso il Centro Polifunzionale di Artegna (UD) con una giornata di sport, gioco, riciclo e salute in occasione della Festa della Mamma e del centenario della Scuola dell’Infanzia di Artegna.

Per mettere in atto comportamenti quotidiani responsabili e sostenibili è fondamentale una partecipazione attiva di tutta la popolazione, anche da parte dei più giovani perché saranno proprio loro i protagonisti della società di domani.

Per coinvolgere sia grandi che piccini, Casa del Consumatore ha organizzato il primo evento del Progetto #EduCo-Educazione per un Consumatore Consapevole attraverso camminate e passeggiate per bambini e famiglie, il tutto rallegrato dalle letture degli Sgranocchiastorie. Durante il percorso ci saranno dei punti di ristoro e al raggiungimento della meta ciascun partecipante riceverà una bellissima sorpresa!

A seguire, i laboratori “Riciclo creativo” e “Lavoretti con il fieno” realizzati con l’obiettivo di insegnare ai bambini la grande importanza del riciclo.

Per partecipare occorre prenotarsi entro il 6 maggio 2022 al link mammaday.scuolainfanziaartegna.it. L’evento è limitato a 300 persone.

Per ottenere maggiori informazioni:

friuli@casadelconsumatore.it

federcasalingheudine@gmail.com

tel. 3791060499

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a domenica 15 maggio 2022.



#EduCo educazione per un Consumatore Consapevole. Realizzato con il finanziamento concesso dalla MLPS – annualità 2021 – Avviso n. 2/2020.