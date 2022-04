Cosmetici naturali e biologici: cosa sono e come riconoscerli

Negli ultimi anni si è verificato un crescente aumento di richieste di cosmetici naturali e biologici, considerati garanzia per il benessere e la salute dell’uomo così come dell’ambiente. Spesso, però, orientarsi nel mondo della cosmesi non è semplice. Continua a leggere per conoscere quali sono le principali differenze tra i prodotti naturali e quelli biologici e ricevere consigli utili per leggere correttamente l’etichetta.

In genere, i cosmetici naturali contengono il 90-95% degli ingredienti di derivazione naturale. Sono vietati derivati di origine petrolifera (PEG), paraffine, siliconi, formaldeide e coloranti di origine sintetica.

I cosmetici biologici, oltre ad essere a tutti gli effetti cosmetici naturali, contengono il 95% delle sostanze a base vegetale provenienti rigorosamente da agricoltura biologica. La materia prima è dunque tratta dalla natura con metodi a basso impatto ambientale e senza pesticidi, OGM e additivi. Per essere definiti biologici, essi devono necessariamente ottenere una certificazione conferita da uno degli enti autorizzati.

Come riconoscere i cosmetici naturali e i cosmetici biologici?

Per distinguere i prodotti naturali è indispensabile saper leggere e interpretare l’etichetta, in particolare l’elenco degli ingredienti, detto INCI (International Nomenclature for Cosmetic Ingredients). Gli ingredienti presenti in quantità maggiore sono segnati per prima, pertanto sono quelli su cui bisogna prestare maggiore attenzione. Di norma, gli ingredienti naturali mantengono il nome in latino, mentre sono scritti in inglese i nomi delle sostanze che hanno subito un processo chimico. Un INCI naturale non dovrà mai contenere nomi di petrolati, siliconi e conservanti, tra cui i parabeni.

Si consiglia anche di controllare il periodo di durata dalla prima apertura (PAO, Period After Opening) scritto nell’etichetta, che per i cosmetici naturali, date le loro specificità, sarà più breve rispetto ai prodotti tradizionali.

Nel caso dei cosmetici biologici, a differenza di quelli naturali, sarà, in aggiunta, fondamentale ritrovare nell’etichetta il nome dell’ente che ha emesso la certificazione e il logo distintivo. Ecco i principali nomi degli enti autorizzati, che garantiscono al consumatore che quello che ha sotto mano è effettivamente un prodotto biologico: NATRUE, COSMOS, CCPB, ICEA, AIAB, DEMETER, ECOLABEL, COSMEBIO, ECOCERT.

Infine, un buon consiglio è quello di consultare il sito web dell’azienda per verificarne la filosofia che guida le loro scelte di produzione.

#EduCO educazione per un Consumatore Consapevole.

Realizzato con il finanziamento concesso dal MLPS – annualità 2021- Avviso n.2/2020.