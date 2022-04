Energia elettrica e gas: scopri come risparmiare in bolletta

Le ultime bollette di luce e gas sono aumentate notevolmente e molti consumatori hanno iniziato a domandarsi come fare per risparmiare. La risposta è semplice: prima di tutto bisogna prestare attenzione a come si utilizza l’energia.

Ormai i classici consigli, come spegnere le luci accese nelle stanze di non transito, li conoscono tutti perciò in questo articolo illustreremo le pratiche meno note ma assolutamente funzionali.

Ecco i consigli per risparmiare in bolletta

VAMPIRI ENERGETICI

Il primo consiglio è di prestare attenzione ai cosiddetti “vampiri energetici”. Si tratta di tutte quelle lucine led che rimangono accese anche quando l’elettrodomestico è spento e le troviamo nel televisore, lo stereo, il computer… Non molti sono a conoscenza del fatto che nonostante lo schermo della tv sia spento o lo stereo non stia riproducendo nulla, in realtà tutto ciò sta consumando energia.

Stesso discorso per i caricatori attaccati alla presa di corrente tutto il giorno nonostante non ci sia alcun dispositivo sotto carica.

Per risolvere questo problema consigliamo di utilizzare una ciabatta elettrica che verrà spenta quando i dispositivi collegati o caricatori non saranno in uso.

ASCENSORE

L’ascensore dovrebbe essere utilizzato da chi abita oltre il terzo piano e anche se la comodità piace a tutti, per ottenere un risparmio sia condominiale che individuale si dovrebbe evitarne l’uso salvo i casi in cui sia strettamente necessario.

ISOLAMENTO TERMICO DELL’ABITAZIONE

Bisogna fare molta attenzione all’isolamento della casa e quando si affronta questo argomento, molti si domandano da cosa deve essere isolata… la risposta è presto pronta perché paraspifferi e fessure sono i principali colpevoli di dispersioni di calore da tutte le direzioni (tetti, pareti) contribuendo a un consumo maggiore di energia.

RICAMBIO GIORNALIERO DELL’ARIA

Per risparmiare energia è fondamentale prestare la massima attenzione e scegliere i momenti giusti per arieggiare le stanze.

E’ evidente che più la casa si raffredda (o riscalda in estate) più energia ci vorrà per far ritornare all’interno dell’abitazione una temperatura accettabile, ma anche in inverno è sempre consigliabile arieggiare le stanze ogni mattina per non più di 15 minuti. Inoltre, il riscaldamento nei mesi freddi e l’aria condizionata in quelli più caldi sarebbe più utile attivarli solo nei locali maggiormente abitati.

FRIGORIFERO

Continuando ad affrontare le tecniche da mettere in atto nella propria abitazione, passiamo al frigorifero e alle modalità da seguire per sfruttarlo al meglio.

Oltre a evitare di soffermarsi per molto tempo davanti al frigorifero aperto per decidere cosa mangiare, sarebbe utile disporre gli alimenti in modo corretto.

Consigliamo di posizionare latticini, uova, cibi cotti nel ripiano più alto; salumi, avanzi vari, verdure cotte, sughi e salse nel ripiano intermedio; cibi crudi (pesce, pollame, carne) in basso; frutta e verdura fresca nei cassetti; il burro e tutte le bevande (latte,acqua,vino,bibite..) negli spazi appositi presenti nella porta del frigorifero.

Questa disposizione consentirà la giusta circolazione dell’aria fresca, riducendo di molto la richiesta di energia per raggiungere la temperatura desiderata.

TERMOSIFONI

Come ultimo tema ma non meno importante dei precedenti affrontati riguarda il riscaldamento. Raccomandiamo di lasciare liberi i termosifoni sia da oggetti che da mobili per consentire la diffusione del calore nell’aria.

In conclusione, per tirare fuori meno soldi dal portafoglio bastano piccoli gesti quotidiani, utili sia al consumatore che all’ambiente, in grado di rendere il mondo un posto più sano e abitabile.

Articolo realizzato nel Programma generale della Regione Lombardia finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.M. 10.08.2020.