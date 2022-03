Carta Giovani Nazionale: scopri le agevolazioni per gli under 35

Per promuovere una migliore qualità della vita alle nuove generazioni e sostenere il loro processo di crescita attraverso la partecipazione ad attività formative, culturali, sportive e ricreative è arrivata la Carta Giovani Nazionale, lo strumento che permette agli Under 35 di ottenere numerose opportunità, sconti e agevolazioni.

Che cos’è la Carta Giovani Nazionale?

E’ un’iniziativa del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha l’obiettivo di attribuire ai giovani numerosi vantaggi in diversi ambiti tra cui lo sport, i viaggi, la cultura e la formazione con opportunità professionali in Italia e in Europa.

Si tratta di una carta virtuale all’interno della quale è possibile acquistare beni e fruire di servizi beneficiando di agevolazioni da parte delle aziende partner del progetto.

La Carta Giovani Nazionale permette di accedere anche alle agevolazioni e alle offerte che altri 36 Paesi europei mettono a disposizione nel circuito di EYCA (European Youth Card Association), l’organizzazione no profit che promuove la mobilità e la cittadinanza attiva degli Under 35.

Chi può richiederla?

La Carta Giovani Nazionale può essere richiesta da tutte le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia.

Come fare per ottenerla?

La Carta è disponibile unicamente in formato digitale attraverso l’App IO scaricabile gratuitamente sia per iOS che per Android.

Si accede con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale oppure tramite la Carta di Identità Elettronica ed effettuando il login sarà possibile richiedere la Carta Giovani Nazionale direttamente dalla sezione Portafoglio oppure dalla scheda Servizio di Carta Giovani. Inoltre è possibile visualizzare i partner aderenti al progetto e le opportunità offerte da ciascuno di essi con le istruzioni per usufruire dei vantaggi messi a disposizione

Chi sono i partner?

I partner aderenti al progetto sono aziende pubbliche e private, istituzioni e brand internazionali che propongono ai giovani esperienze e vantaggi nella vita quotidiana. La strada è appena cominciata con le prime cinquanta aziende partner ma continueranno sorprese, novità e condivisioni. Accedendo all’App nella sezione dedicata a Carta Giovani Nazionale è possibile visualizzare i partner aderenti, l’attività svolta, l’indirizzo web o quello fisico, la categoria merceologica di riferimento e l’entità dello sconto.

Le schede sono sempre aggiornate con i dettagli delle agevolazioni di ciascun esercente.

La Carta Giovani Nazionale è un’occasione molto importante per le nuove generazioni e per il loro futuro grazie alle numerose agevolazioni e sconti da utilizzare sia nei negozi fisici che online.

Per ulteriori informazioni consulta le FAQ dedicate.