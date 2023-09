The Rock Trading: come insinuarsi al passivo e far valere i propri diritti

The Rock Trading, il sito di criptovalute e bitcoin su cui migliaia di persone hanno investito i propri risparmi è fallito, o meglio, il Tribunale di Milano ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società THE ROCK TRADING S.R.L. (o in forma abbreviata TRT S.R.L.).

L’udienza per l’esame dello stato passivo è stata fissata per il giorno 25 ottobre 2023 e tutti i creditori possono presentare domanda di ammissione al passivo entro il 25 settembre 2023.

Come presentare domanda di ammissione al passivo?

I clienti di The Rock Trading possono insinuarsi al passivo del fallimento, la procedura che consiste nel richiedere formalmente di essere inseriti tra i creditori della società fallita e partecipare alla distribuzione dell’attivo che riuscirà a realizzare il Curatore fallimentare.

Per insinuarsi al passivo è necessario presentare un ricorso seguendo le modalità previste e allegare tutta la documentazione necessaria per provare i crediti vantati nei confronti di The Rock Trading.

Per chi ancora non l’avesse fatto vi segnaliamo il seguente link https://blog.therocktrading.com/ dove trovare tutte le informazioni sulla procedura, il facsimile di domanda di ammissione al passivo, l’elenco dei documenti che si consiglia presentare, oltre a numerose risposte alle domande più frequenti.