Overbooking: cosa fare e come far valere i propri diritti

L’overbooking è un fenomeno abbastanza comune che si verifica nel settore dei trasporti, in particolare nel settore aereo ma non solo, visto che è presente anche nel settore dell’ospitalità.

In che cosa consiste l’overbooking? Si parla di overbooking quando un’azienda accetta prenotazioni, vendite di biglietti o di camere al di là della capacità effettiva a disposizione. Questo può portare a situazioni in cui il numero di passeggeri o ospiti supera i posti disponibili, creando disagi e frustrazione per i consumatori.

Ecco alcuni consigli e cosa fare per far valere i propri diritti.

La domanda che sorge spontanea è “qual è il fine di questo comportamento, se sembra portare esclusivamente disagi?” Ebbene, questa pratica viene utilizzata dalle compagnie aeree e dagli albergatori per massimizzare i loro guadagni. Le aziende del settore si affidano infatti a una previsione statistica delle cancellazioni o delle assenze per vendere un numero maggiore di posti o soggiorni rispetto a quelli effettivamente disponibili. Tuttavia, come abbiamo già detto, questo può portare a situazioni in cui il numero di persone che si presentano supera la capacità dell’azienda, costringendo a negare l’imbarco o a rifiutare l’accesso ad alcuni ospiti.



Come comportarsi in questi casi?