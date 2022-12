Hypelab Store: hackeraggio o truffa?

Stanno arrivando centinaia di segnalazioni di mancata consegna da parte del sito hypelabstore.com.

Da qualche mese si era fatto conoscere su Tik Tok un venditore che presentava simpatiche ciabatte in tante fantasie, dal prezzo tutto sommato modico e adatte proprio da regalare a Natale. Per usufruire di condizioni vantaggiose e ricevere la consegna entro Natale bisognava ordinare entro il 21 dicembre, dopo di che… è sparito tutto.

Cosa sta succedendo?

I clienti lamentano di non riuscire più a prendere contatti col venditore e di non avere un valido tracking della spedizione. Altri pare che una spedizione l’abbiano trovata ma sarebbe in partenza dalla Cina con arrivo tra oltre un mese. Il canale Whatsapp non funziona, le mail non ricevono risposta e il sito e-commerce, ora scomparso, trasmette il non certo simpatico messaggio: “Testadiminchia · Accedi al negozio utilizzando la password”.

Sono ormai in tanti ad essere convinti che si tratti di una truffa, anche se sui social gira anche la voce di un possibile hackeraggio del sito, che però stranamente non risponde più attraverso alcun canale ai malcapitati clienti. E sono molti a riferire di aver comprato le ciabatte per i loro bambini, che però questo Natale non le troveranno sotto l’albero.

Cosa fare?

Su ShoppingVerify potete raccontare cosa vi è successo e far inviare gratuitamente dall’associazione di consumatori Casa del Consumatore un reclamo al venditore.

Se non ricevete positivo riscontro al reclamo entro quindici giorni potrete contattare Casa del Consumatore per ulteriore supporto e vi consigliamo di segnalare l’accaduto qui: https://www.commissariatodips.it/segnalazioni/segnala-online/index.html