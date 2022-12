Partnership tra Casa del Consumatore e Assaperlo.com per tutelare i consumatori

Sono sempre di più gli italiani che si affidano alle polizze online per confrontarle tranquillamente da casa, sentirsi più liberi e scegliere le più convenienti. Soprattutto con la spinta della pandemia, il web è diventato il luogo in cui si acquistano anche le polizze assicurative, ma purtroppo non sempre fila tutto liscio.

Per essere sempre più vicini ai consumatori e aiutarli in caso di difficoltà, Casa del Consumatore ha stretto una partnership con Assaperlo.com, il progetto digitale del broker assicurativo Assigeco che abbina online assicurazioni e servizi.

Vediamo di cosa si tratta.

Il consumatore desidera sempre di più un’assicurazione chiara, semplice, trasparente e capace di soddisfare le proprie esigenze, anche perché oggi online si acquista qualsiasi tipo di polizza e non solo quelle obbligatorie per legge.

Le scelte online sono molteplici ma bisogna stare molto attenti e diffidare da offerte super vantaggiose che poi, con molta probabilità, si potrebbero rivelare delle truffe.

Per evitare tale rischio, l’Ivass ha messo a disposizione l’elenco delle imprese assicurative italiane ed estere ammesse a operare nel nostro Paese.

Ma le opportunità per i consumatori non finiscono qui, con la nuova partnership tra Casa del Consumatore e Assaperlo.com, i clienti di Assaperlo.com potranno essere tutelati aderendo gratuitamente a Casa del Consumatore. Il costo del tesseramento sarà a carico di Assaperlo e comprenderà l’erogazione di una prima consulenza gratuita per questioni di rapida soluzione, sia presso gli sportelli di Casa del Consumatore in tutta Italia, che online o telefonicamente.

Coloro che necessitano di un’assistenza e consulenza più complessa, invece potranno optare per un tesseramento con servizi a Casa del Consumatore usufruendo di uno sconto riservato del 20%.

Inoltre, in caso di reclami al portale di Assaperlo non risolti, potranno chiedere l’intervento di Casa del Consumatore che, esaminato il reclamo, potrà proporre una soluzione conciliativa, vincolante solo se accettata da Assaperlo.com e dal consumatore.

“Apprezzo molto che un’impresa, sicuramente uno dei primi casi in Italia, abbia deciso di promuovere il libero associazionismo consumeristico, accettando il confronto con un’associazione di consumatori anche in caso di reclami della propria clientela. Spero che quest’iniziativa abbia successo perché si tratta di un comportamento virtuoso, sicuramente da incoraggiare”, dichiara Giovanni Ferrari, Presidente Nazionale di Casa del Consumatore.

Sottolinea Osvaldo Rosa, Managing Director di Assigeco che “da oltre 40 anni come Assigeco siamo riconosciuti nel mercato assicurativo come un punto di riferimento importante per la tutela dei professionisti; attraverso l’apertura del canale online Assaperlo.com e l’orientamento anche verso il consumatore finale, come azienda siamo andati a ricercare sin da subito una soluzione che potesse garantire la massima trasparenza online di tutti i nostri processi di acquisto per una completa tutela dei clienti, che vediamo si stanno sempre più affidando ai servizi che proponiamo”.

“Siamo soddisfatti della partnership con la Casa del Consumatore: per noi di Assigeco, l’ascolto delle esigenze e la tutela dei diritti dei nostri clienti, anche in un momento storico in cui le modalità distributive dei prodotti assicurativi sta cambiando, è e resterà sempre il nostro principale driver strategico”, conclude Osvaldo Rosa.

Un’iniziativa molto importante per essere sempre presenti nella tutela dei diritti dei consumatori!