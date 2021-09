Hai bisogno di assistenza digitale? Contatta gli sportelli di Rete Consumatori Lombardia

Le abitudini dei consumatori sono cambiate radicalmente durante l’emergenza Covid-19 e un ruolo fondamentale è stato ricoperto dal digitale.

Questo cambiamento improvviso ha colto però impreparate tante famiglie che hanno visto uno sconvolgimento totale nella loro quotidianità, per esempio, dover prendere un appuntamento per recarsi in banca, accedere online per usufruire di determinati servizi, richiedere lo SPID per mettersi in contatto telematicamente con la pubblica amministrazione e molto alto.

Per fornire un aiuto concreto a questa nuova realtà, Casa del Consumatore come capofila, Assoutenti Lombardia, CasaConsum Lombardia e Codici Lombardia hanno dato il via al progetto Rete Consumatori Lombardia.

Vediamo di che cosa si tratta

Per aiutare i consumatori e fornire loro tutte le informazioni di cui hanno bisogno, è stata creata una rete di punti di assistenza dislocati in diversi comuni lombardi a cui rivolgersi e ricevere supporto per l’accesso ai servizi online.

L’assistenza prestata consiste nell’aiutare i consumatori ad accedere ai seguenti servizi:

– richiesta e primo utilizzo dell’identificazione SPID e della firma digitale;

– creazione e prima consultazione di aree private di utenze (gas, luce, telefono, acqua);

– accesso ad aiuti e sussidi (sia nazionali che regionali);

– acquisti online in sicurezza.

Per evitare eventuali assembramenti e garantire la sanificazione delle superfici, vi informiamo che l’operatore di Sportello riceverà i consumatori su appuntamento.

Quali sono gli sportelli a cui rivolgersi?

CASA DEL CONSUMATORE

– MILANO, Via Bobbio 6

Tel: 02/76316809 – Mail: info@casadelconsumatore.it

Orari di ricevimento da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 16.30 su appuntamento.

– LAINATE (MI), Viale Rimembranze 43b

Tel: 02/98997398 – Mail: pinciroli@casadelconsumatore.it

Orario di ricevimento dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 su appuntamento.

– BRESCIA, Via Lamarmora 300

Tel: 030/3542749 – Mail: avv.boccolini@gmail.com

Orario di ricevimento dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 su appuntamento.

ASSOUTENTI

– MILANO, via Pinturicchio 21

Tel: 02 89072316 – Email: info@assoutenti.lombardia.it

Orario di ricevimento dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 su appuntamento.

– BERGAMO, via Santa Orsola 31

Tel: 035 270667 – Fax: 035 236508 – Email: assoutentibergamo@gmail.com

Orario di ricevimento dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 su appuntamento.

– VARESE, via Sant’Arcangelo Michele 13/B

Tel: 0332 1646362 – Email: Info.Assoutentivarese@gmail.com

Orario di ricevimento dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 su appuntamento.

CODICI

– MILANO, via Bezzecca 3

Tel: 02.36503438 – Email: segreteria.lombardia@codici.org

Orario di ricevimento dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00 su appuntamento.

– ERBA (CO), corso 25 aprile 74/F

Tel: 02.36503438 – Email: segreteria.lombardia@codici.org

Orari di apertura da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.00 su appuntamento.

– SEVESO (MB), via Trento e Trieste 58

Tel: 02.36503438 – Email: segreteria.lombardia@codici.org

Orario di ricevimento dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 su appuntamento.

CASACONSUM

– MILANO, via Ruggiero Di Lauria, 9

Tel. 02/33105242 – Mail: info@casaconsumlombardia.it – info@confappi.it

Orari di apertura lunedì- martedì-giovedì-venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00; mercoledì dalle 15.00 alle 19.00. Su appuntamento.

– PAVIA, viale Sardegna, 98

Tel. 0382/32393 – Mail: casaconsumpavia@gmail.com

Orario di ricevimento dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 su appuntamento.

– CREMA, via Santa Chiara, 9

Tel. 0373/86453 – Mail: confappi.cremona@gmail.com

Orario di ricevimento dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 13.30 su appuntamento.

Articolo realizzato nell’ambito del Progetto RETE CONSUMATORI LOMBARDIA, con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Riparto 2020