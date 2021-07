Temperatura del frigorifero: come impostarla

Perché è importante regolare la temperatura del nostro frigorifero? Qual è la temperatura interna ideale da impostare? Come fare se non è automatica? Ecco una breve guida per il consumatore.

Regolare la temperatura interna del nostro frigorifero è fondamentale e bisogna tenerne conto sia in base alle nostre abitudini che alle variazioni climatiche. Questa operazione è importante per poter garantire una perfetta conservazione degli alimenti, per ridurre il consumo di energia elettrica e anche per mantenere a lungo il funzionamento dell’elettrodomestico.

In genere, la temperatura interna si regola automaticamente ma può capitare che a volte risulti più alta di quello che dovrebbe essere o che le condizioni climatiche esterne possano influenzare la temperatura ideale.

Caldo e sbalzi climatici possono essere nemici del nostro elettrodomestico del cuore: con l’innalzarsi della temperatura esterna infatti, anche la temperatura all’interno del frigorifero subirà variazioni.

Altro fattore da tenere presente sono le nostre abitudini che con l’estate e il caldo cambiano.

Qual è la temperatura interna ideale?

Per conservare gli alimenti in maniera corretta, preservandone le proprietà organolettiche e mantenendone la freschezza più a lungo, la temperatura ideale del frigorifero non deve superare i 5°C. I cassetti specifici per pesce e carne avranno quindi una temperatura non superiore ai 2°C.

La temperatura del congelatore, invece, va da un minimo di -24° a un massimo a -18°.

La temperatura deve essere uguale tutto l’anno se vogliamo che la qualità dei cibi non venga deteriorata.

Come si regola la temperatura del frigo?

In genere, la temperatura del frigorifero viene regolata da un selettore che può essere manuale o elettronico.

Settore manuale: presente nei modelli più datati, non è altro che una rotella che riporta numeri dall’1 al 5. I numeri non indicano i gradi ma solo l’intensità del freddo: il numero 1 corrisponderà quindi ad una temperatura più alta mentre il numero 5 corrisponderà alla temperatura più bassa.

Settore elettronico: presente nei modelli più recenti, può essere unico, agendo contemporaneamente su frigorifero e congelatore o avere due tasti separati in modo da regolare la temperatura dei due vani in modo indipendente. A differenza dal selettore manuale a rotella, i numeri corrispondono esattamente ai gradi.