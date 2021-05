Scopri le truffe più frequenti e come riconoscerle

Le truffe sono sempre più frequenti sia in rete che nella vita reale, compromettendo in entrambi i casi la nostra tranquillità. Ogni volta che riceviamo una telefonata da un numero sconosciuto abbiamo sempre il timore che si nasconda una truffa e quando siamo costretti a fornire i nostri dati personali pensiamo sempre al peggio.

Le truffe sono purtroppo all’ordine del giorno ma per non farsi trovare impreparati occorre conoscerle. Tutto questo è possibile con i video-casi di Acciuffa la Truffa realizzati per informare i cittadini sulle tecniche di truffa maggiormente utilizzate e fornire utili consigli.

Ecco le truffe più frequenti e come fare per riconoscerle.

LA TRUFFA DELLO SPECCHIETTO

E’ la truffa tipica delle grandi città che si realizza facendo credere al malcapitato di aver urtato un’automobile e rotto lo specchietto nell’impatto. In realtà, ovviamente, non è successo quello che si vuol far credere!

La caratteristica di questa truffa consiste nel convincere l’ignaro automobilista ad aver cagionato il danno per poi pretendere a titolo di risarcimento una somma di denaro. L’unica via d’uscita è quella di non credere a ciò che viene raccontato, contattare le forze dell’ordine e vedrete che nel frattempo il truffatore si dileguerà.

LA TRUFFA DEI FALSI VENDITORI PORTA A PORTA

Finti venditori porta a porta o soggetti che si presentano come incaricati del comune per fare controlli, ben vestiti e dai modi molto gentili per non destare il minimo sospetto. Questo è l’identikit di coloro che una volta riusciti a farsi aprire la porta di casa, inventano scuse per distrarre il proprietario e far intrufolare un complice che svaligerà l’abitazione portando via denaro e gioielli.

Diffidate degli estranei che suonano il vostro campanello e ricordatevi sempre che le visite a domicilio, per esempio di soggetti incaricati a verificare la fornitura delle vostre utenze, sono preannunciate e non a sorpresa.

LA TRUFFA DELLA FALSA VENDITA

Si parte da un annuncio molto interessante, ovviamente con un prezzo allettante e contattando il numero di telefono indicato nell’inserzione risponde un finto venditore che avverte immediatamente l’interessato delle numerose telefonate che sta ricevendo proprio per quel prodotto.

Questa è la tecnica maggiormente utilizzata per mettere fretta all’acquirente e fare in modo che perfezioni la “vendita” effettuando il pagamento già nel corso della conversazione telefonica.

Effettuato il pagamento, solitamente una ricarica di una postepay, la comunicazione si interrompe oppure il finto venditore saluta senza che l’interessato faccia in tempo a fornire i propri dati, incluso l’indirizzo a cui spedire il prodotto. Ormai il gioco è fatto, l’accredito è stato ricevuto, il numero di telefono del finto venditore non sarà più raggiungibile e il malcapitato rimarrà senza soldi e ovviamente senza il prodotto pagato.

Queste sono solo alcune truffe ma l’elenco è ancora lungo, basti pensare alla truffa del bancomat, quella dell’annuncio immobiliare, dei siti simili all’originale e molte altre.

Per conoscerle tutte guarda i video realizzati per ciascuna tipologia di truffa, scoprirai le tecniche utilizzate e utili consigli di esperti del settore per evitarle.

Articolo realizzato nell’ambito del progetto Acciuffa la Truffa. Programma generale di intervento di Regione Lombardia di cui al DD 17 giugno 2019 del Ministero dello Sviluppo economico.