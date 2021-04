Attenzione ai finti benefici fiscali e rimborsi che circolano in rete

Nell’ultimo mese l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, conosciuto più comunemente come INPS, ha informato gli utenti di diversi tentativi di truffa provenienti da un indirizzo fittizio di posta elettronica certificata molto simile a quello vero dell’Istituto.

E’ l’ennesimo fenomeno di phishing, il sistema che sfrutta apparenti comunicazioni e invita i destinatari a cliccare link presenti all’interno del messaggio per ottenere fantomatiche agevolazioni. Fate attenzione! E’ tutto falso!

I finti benefici ovviamente cambiano di volta in volta, ma ciò che rimane invariato è l’obiettivo: carpire i dati personali e bancari del malcapitato.

Vediamo di cosa si tratta.

Tra le tante agevolazioni inventate si segnala quella per far fronte ai disagi economici causati dalla pandemia a cui è necessario aggiungere quella più recente dei finti rimborsi per contributi versati in eccesso.

L’INPS invita i contribuenti a diffidare di quelle comunicazioni che richiedono di cliccare link e scaricare allegati, in quanto finalizzate a sottrarre fraudolentemente dati sia anagrafici che di carte di credito, conti correnti bancari o postali.

Occorre prestare la massima attenzione perché queste finte comunicazioni, oltre a provenire da indirizzi molto simili a quelli veritieri, risultano firmate con nome e cognome di funzionari realmente esistenti, proprio per trarre maggiormente in inganno i destinatari.

Inoltre, è importante sapere che le prestazioni erogate dall’INPS sono consultabili sul sito ufficiale e soprattutto che l’istituto non invia mai, in nessun caso, mail contenenti moduli da scaricare o link cliccabili.

In conclusione vi invitiamo a stare sempre vigili, perché il finto funzionario e i finti bonus saranno sempre dietro l’angolo ma solo rimanendo informati potrete riconoscere le truffe ed evitarle.

Articolo realizzato nell’ambito del progetto Acciuffa la Truffa. Programma generale di intervento di Regione Lombardia di cui al DD 17 giugno 2019 del Ministero dello Sviluppo economico.