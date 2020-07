Bagagli nelle cappelliere in aereo, Enac: solo se c’è distanziamento sociale

Ai viaggiatori è consentito portare a bordo solo bagagli a mano di dimensioni tali da essere essere posizionati sotto il sedile di fronte al proprio posto. Questo lo ha comunicato Enac (Ente Nazionale per il Trasporto Civile) alle compagnie aeree, su indicazioni del Ministero della Salute. Continua a leggere per saperne di più.“Ai passeggeri è consentito di portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato. Per ragioni sanitarie non è consentito a nessun titolo l’utilizzo delle cappelliere”, si legge nella nota. L’Enac ha poi precisato che “il divieto di utilizzo delle cappelliere è limitato ai voli dove non viene effettuato il distanziamento sociale a bordo; viceversa, l’utilizzo delle medesime è consentito sui voli dove viene attuato tale distanziamento previsto dal DPCM dell’11/6/2020“.

Misurazione della temperatura

In merito alla misurazione della temperatura, non sarà necessario un ulteriore controllo se il passeggero è stato sottoposto alla misurazione all’ingresso dell’aerostazione prima dell’imbarco. L’unico controllo dovrà essere effettuato prima dell’accesso all’aeromobile e, nel caso in cui la temperatura superasse i 37,5°, l’accesso a bordo dovrà essere negato.

Autocertificazione Covid-19

Per quando riguarda l’autocertificazione, il Ministero della Salute ha fornito il modello che dovrà essere compilato dal viaggiatore e consegnato al vettore prima della partenza. Il passeggero deve dichiarare:

– di non aver avuto contatti stretti con persone affette da Covid-19 negli ultimi 2 giorni, prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi;

– l’impegno del viaggiatore a comunicare, al fine della tracciabilità dei contatti, al vettore e all’Autorità sanitaria territoriale competente, l’insorgenza di sintomatologia Covid-19 comparsa entro 8 giorni dallo sbarco dall’aereo.

Il Codacons e i bagagli a mano

Il Codacons è pienamente favorevole alla misura decisa dall’Enac per vietare i trolley a bordo degli aerei, allo scopo di evitare assembramenti, inoltre vigilerà sull’eventuale applicazione di costi aggiuntivi.

“In questo particolare momento la decisione dell’Enac appare corretta, perché consentirà di evitare il caos in cabina che si registra puntualmente sugli aerei quando i passeggeri devono posizionare i bagagli nelle cappelliere” spiega il presidente Carlo Rienzi. “Su tale fronte gli italiani sono tra i più indisciplinati d’Europa, creando spesso ritardi e file a bordo che oggi alimenterebbero il rischio di contagi”.

“Ovviamente le compagnie aeree non dovranno applicare costi e balzelli aggiuntivi sui bagagli dei viaggiatori, ed in tal senso il Codacons vigilerà affinché siano rispettati i diritti dei consumatori”, conclude Rienzi.