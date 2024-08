E’ online ConciliaShopping! Scopri lo strumento per risolvere i problemi con gli acquisti online

C’è una grande novità per tutti i consumatori che acquistano online e si trovano in difficoltà a risolvere una contestazione con un e-commerce. Il noto sito di recensioni ShoppingVerify aumenta le sue funzioni e lancia ConciliaShopping, una procedura di conciliazione gratuita per aiutare i consumatori a risolvere in modo semplice e veloce i problemi con gli acquisti online.

Scopriamo come funziona ConciliaShopping

ConciliaShopping è un servizio di conciliazione attivabile nei confronti di venditori italiani ed esteri, per qualsiasi valore di acquisto evitando le spese e le lungaggini di una causa. Funziona in modo molto semplice ed è davvero alla portata di tutti, proprio per la sua facilità di utilizzo!

Per prima cosa è necessario inviare un reclamo al venditore tramite ShoppingVerify, indicare il problema riscontrato e le proprie richieste, per esempio far valere un intervento in garanzia, chiedere un rimborso, sollecitare la spedizione oppure altro. Il reclamo sarà inviato automaticamente da ShoppingVerify che informerà il venditore della contestazione e delle relative richieste. Se la risposta ricevuta dall’e-commerce non sarà soddisfacente o in assenza di riscontro entro 15 giorni dall’invio del reclamo, sarà poi possibile avviare ConciliaShopping.

Attivata la procedura, la richiesta di conciliazione sarà trasmessa a una Commissione composta da un conciliatore di Casa del Consumatore che assisterà l’utente e da un conciliatore dell’e-commerce. I due conciliatori cercheranno di trovare un accordo che, in caso di accettazione da parte del consumatore, definirà la controversia e sarà vincolante per entrambe le parti.

Da oggi, i problemi con gli acquisti online saranno solo un lontano ricordo… ci pensa ShoppingVerify a risolverli!