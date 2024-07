VerificaSito.it: tutti ne parlano. Tu lo conosci?

Gli acquisti online sono entrati a far parte della nostra quotidianità e tante volte è capitato di trovare proprio il prodotto che stavamo cercando ma su un sito e-commerce a noi nuovo. Cosa fare? La prima domanda che ci poniamo è sempre la stessa: sarà affidabile? Riceverò il prodotto?

L’Associazione di consumatori Casa del Consumatore per aiutarci a risolvere i nostri dubbi, ha realizzato VerificaSito.it, uno strumento semplice da usare, gratuito e veloce che permette subito di farci un’idea sull’e-commerce da cui vogliamo acquistare.

VerificaSito è già utilizzato da migliaia di consumatori e conosciuto anche da influencer! Scopriamo come funziona.

Acquistare online è molto comodo però alcune volte capita di cadere in siti e-commerce che poi non consegnano oppure non rispondono e questo silenzio, nella maggior parte dei casi, si verifica dopo aver effettuato l’ordine (e ovviamente anche già pagato!). Per evitare di trovarci in queste situazioni poco piacevoli, ci aiuta VerificaSito ed è proprio quello di cui abbiamo bisogno!

Si tratta dello strumento vincitore del Premio Antitrust, riconoscimento istituito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, riservato a chi si è distinto, attraverso la propria attività, nella promozione della cultura della concorrenza e della tutela dei consumatori. VerificaSito è stato realizzato proprio per aiutare i consumatori a capire se l’acquisto su un sito e-commerce potrebbe esporci a rischi. Funziona in modo molto semplice, basta rispondere a poche e semplici domande per verificare se il sito da cui si vorrebbe acquistare rispetta le principali norme del commercio elettronico. Dopo aver risposto alle domande, comparirà un semaforo rosso, giallo o verde in base a quanto il sito e-commerce rispetta la normativa vigente.

Inoltre, VerificaSito fornisce una funzione educativa ai consumatori, i quali rispondendo alle domande, conosceranno i dati e le informazioni a cui prestare attenzione quando si acquista online.

Anche la nota influencer Eleonora Viscardi, esperta del settore digital tra i suoi trucchi per evitare le truffe online indica VerificaSito e spiega in modo molto chiaro come funziona. Guarda il video dell’influencer cliccando qui.

A oggi, su VerificaSito sono state già effettuate oltre 200.000 verifiche di siti e-commerce, di cui il 64% hanno dato come esito semaforo rosso, facendo evitare a numerosi consumatori acquisti imprudenti. Cosa aspetti? Utilizza anche tu VerificaSito e impara a conoscere le informazioni a cui bisogna prestare attenzione prima di acquistare online.