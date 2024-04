Energia elettrica: come rientrare nel mercato tutelato

Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare spesso della fine del mercato tutelato e molti consumatori per non trovarsi impreparati hanno deciso di passare subito a un fornitore del mercato libero. Per alcuni è stata una scelta libera e ponderata per altri invece dettata dall’insistenza degli operatori dei call center, ma adesso il cambiamento è davvero alle porte!

La data fissata è il 1° luglio 2024, momento in cui i clienti domestici serviti dalla Maggior Tutela passeranno automaticamente al servizio a Tutele Graduali e invece nulla cambierà per i clienti domestici vulnerabili. Un’interessante notizia anche per tutti coloro che sono già passati al mercato libero e vogliono rientrare nel mercato tutelato: potranno effettuare il passaggio fino al 30 giugno 2024!

Spieghiamo chi sono i soggetti vulnerabili e chiariamo ai clienti domestici del mercato libero come fare per rientrare nel mercato di Maggior Tutela.

Chi sono i clienti domestici vulnerabili?

I clienti domestici vulnerabili sono coloro che alternativamente si trovano in una delle seguenti situazioni:

– condizioni economicamente svantaggiate (es. percettori di bonus);

– gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni;

– soggetti con disabilità ai sensi dell’art. 3 legge 104/92;

– soggetti con utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

– soggetti con un’utenza in un’isola minore non interconnessa:

– soggetti di età superiore a 75 anni

I clienti domestici vulnerabili rimarranno nella Maggior Tutela e quindi continueranno a essere serviti con le condizioni contrattuali ed economiche definite dall’Autorità.

Cosa deve fare chi vuole rientrare nel servizio di Maggior Tutela?

I clienti domestici che sono già nel mercato libero e desiderano rientrare nel servizio di Maggior Tutela, potranno farlo entro il 30 giugno 2024 rivolgendosi all’esercente del servizio nel comune in cui si trova la fornitura di energia elettrica. Per scoprire in modo facile e veloce il fornitore a cui rivolgersi, l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha realizzato un motore di ricerca che attraverso l’indicazione del Comune in cui viene erogata la fornitura, consente di conoscere il fornitore della Maggior Tutela e le istruzioni da seguire per inviare l’istanza.

Se hai bisogno di aiuto per richiedere il rientro nel Servizio di Maggior Tutela, contatta gli Sportelli Energia di Casa del Consumatore.

Milano: tel. 02/76316809 – info@casadelconsumatore.it

Genova: tel. 010/2091060 – liguria@casadelconsumatore.it

Roma: tel. 06/86358326 – roma@casadelconsumatore.it