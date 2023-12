Al via Expo Consumatori: scopri i tre giorni dedicati al riuso, riciclo e consumo sostenibile

Iniziano i tre giorni di Expo Consumatori, il più importante evento nazionale del consumerismo italiano e della sostenibilità del made in Italy che quest’anno si svolgerà presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Portici (NA).

Durante l’evento ci sarà il lancio del progetto “Ricomincio da tRe” dedicato ai consumatori per la diffusione di modelli di economia circolare e promosso da 12 associazioni dei consumatori riconosciute dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In questa sesta edizione intitolata “Per un’Italia che cresce, originale, circolare, felice” Expo Consumatori e Il Villaggio della Sostenibilità hanno organizzato convegni, workshop, laboratori, percorsi espositivi sul tema della sostenibilità e molte altre iniziative da non perdere.

Scopriamo il programma

Expo Consumatori è l’evento promosso da Assoutenti che quest’anno si unisce a Il Villaggio della Sostenibilità promosso da Adiconsum, insieme a Ricomincio da tRe, il progetto finalizzato a educare i consumatori al riuso, al riciclo e al consumo sostenibile.

Oggi sarà presentato il progetto Ricomincio da tRe con partenza dell’Eco-tour attraverso un bus che farà tappa in 50 città italiane per spiegare ai cittadini come trasformare i materiali usati in ricchezza. Durante il tour saranno ideate e realizzate attività ludiche per favorire la cultura del riuso e lo sviluppo sostenibile. Tra le iniziative da sottolineare, la donazione di alberi in rapporto ai chili di plastica raccolta e l’impegno alla loro piantumazione coinvolgendo giovani, studenti e amministrazioni locali. Inoltre ci sarà la raccolta di RAEE, i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, la donazione di abiti e materiali usati per la rigenerazione, riutilizzo e riciclo.

Nel corso della prima giornata interverrà anche Giovanni Ferrari, Presidente di Casa del Consumatore, per analizzare le tematiche relative agli acquisti e scoprire come far valere i propri diritti online.

Saranno proposti ai visitatori dei percorsi espositivi coinvolgenti per far conoscere meglio attraverso un approccio ludico ed esperienziale, i temi della sostenibilità, circolarità e “made in” con l’obiettivo di superare alcuni pregiudizi che da tempo interessano il consumo sostenibile e ne ostacolano la diffusione soprattutto tra le fasce di popolazione meno informate.

Nei percorsi espositivi sarà possibile comprendere il danno originato dalla pirateria e dai prodotti contraffatti, conoscere i mezzi di locomozione alternativi e utili per spostarsi a costi contenuti senza danneggiare l’ambiente comprendendo il significato e valore della sostenibilità, conoscere i concetti di educazione finanziaria, le tematiche del risparmio e del sovraindebitamento. Sarà presente un’area dedicata al risparmio energetico con informazioni utili sul risparmio domestico, sulle comunità energetiche e rinnovabili, oltre a uno spazio in cui tutti i beni durevoli inutilizzati potranno essere “messi a nuovo”, riparati e riusati attraverso mostre, swap party e sfilate di abiti usati RE-fashioned.

Un corner promuoverà la cittadinanza digitale piena e consapevole spiegando concetti che spesso sfuggono anche a chi possiede buone basi digitali, sviluppando un pensiero critico nei confronti delle tecnologie e in particolare dell’intelligenza artificiale, esaminando potenzialità e rischi. Inoltre saranno presenti anche artisti di strada che realizzeranno opere attraverso strumenti e materiali sostenibili.

Per saperne di più, clicca qui e scarica il programma completo.

Per partecipare agli eventi di Expo Consumatori è possibile registrarsi alla pagina >> https://expoconsumatori.it/registrazione