Assicurazione: scopri il preventivatore pubblico e gratuito

Preventivass è un servizio online gratuito per i consumatori che intendono stipulare o rinnovare una polizza assicurativa. Permette di comparare i prezzi del contratto base dell’assicurazione per la responsabilità civile auto di tutte le imprese che operano in Italia.

Continua a leggere per conoscere meglio questo valido strumento al servizio dei consumatori e scoprire che cosa differenzia Preventivass dai comparatori commerciali.

Preventivass è un’applicazione web finanziata dal MiSE (Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ex Ministero dello Sviluppo Economico e nasce come preventivatore gratuito e imparziale. Permette, infatti, di confrontare i prezzi di tutte le imprese assicurative operanti in Italia, garantendo una comparabilità esaustiva e imparziale. Inoltre, non percepisce alcuna provvigione in caso di sottoscrizione della polizza: non svolge infatti alcun ruolo di intermediazione tra consumatori e imprese assicurative.

Come richiedere i preventivi?

Innanzitutto, occorre essere in possesso di un veicolo che sia un’autovettura, un motociclo o un ciclomotore ad uso privato, immatricolato in Italia, nella Città Del Vaticano o a San Marino. Il contratto deve includere la clausola “bonus-malus”.

I dati necessari da inserire sono:

– Codice fiscale dell’assicurato

– Targa del veicolo

– Dati sul veicolo (tipologia, uso, percorrenza annua ecc.)

– dati sull’assicurato (stato civile, residenza, titolo di studio, professione ecc.)

– Data di decorrenza della polizza

Entro soli trenta secondi dall’ “invio” saranno resi disponibili i preventivi.

Cosa è cambiato a partire da marzo 2023?

Il Regolamento IVASS 51/2022 prevede l’obbligo a carico degli agenti di assicurazione di consultare Preventivass prima dell’emissione o del rinnovo di ogni polizza RC auto, affinché il cliente possa essere sempre informato sul premio applicato sul proprio contratto. Come conseguenza da marzo a maggio 2023 sono stati elaborati oltre 22 milioni di preventivi, rispetto ai 3 milioni dei quattro mesi precedenti.

Al di là del nuovo regolamento, Preventivass nasce come servizio per i consumatori. Come ricorda il Presidente dell’IVASS, infatti, “La capacità di tutelare sé stessi rimane la prima e più potente arma di cui i cittadini si possono dotare per partecipare in modo informato al mercato assicurativo e coglierne tutte le opportunità”.

Clicca qui per consultare i preventivi dei contratti base dell’assicurazione per la responsabilità civile auto.