Lotta alla contraffazione: i pericoli dei prodotti non originali

La lotta alla contraffazione è un fenomeno globale, attuale e molto pericoloso che colpisce numerosi settori, tra cui l’abbigliamento, i cosmetici, i giocattoli e molti altri.

Oggi illustreremo la problematica e analizzeremo i diversi rischi legati all’acquisto di merce contraffatta. Prima di tutto però, è doveroso spiegare cosa si intende per merce contraffatta e quali sono i pericoli a cui si va incontro.

La contraffazione, ossia la riproduzione di un bene in maniera tale che venga scambiato per un “originale”, coperto quest’ultimo da proprietà intellettuale, non solo danneggia le aziende ma rappresenta anche una minaccia per la salute e la sicurezza dei consumatori.

La contraffazione nel settore dell’abbigliamento, per fare un esempio, comporta non solo una perdita economica per i marchi originali, ma spesso i prodotti contraffatti sono anche realizzati con materiali di scarsa qualità, il più delle volte non rispettando neppure le norme di sicurezza. Questo può causare irritazioni cutanee, allergie o addirittura danni più gravi per chi indossa tali capi a contatto con la pelle. Lo stesso vale, se non ancora di più, per i cosmetici contraffatti, che possono contenere nella loro composizione ingredienti nocivi per la pelle e causare reazioni indesiderate.

Anche l’acquisto di giocattoli contraffatti può rappresentare un grave rischio per i bambini perché molto spesso non superano i controlli di sicurezza, possono contenere parti staccabili o essere realizzati con materiali tossici mettendo a rischio la salute e la sicurezza dei bambini.

Per contrastare la contraffazione e proteggere i consumatori è importante sensibilizzare i consumatori sull’importanza di acquistare prodotti originali. Da anni Casa del Consumatore insieme alle altre associazioni di consumatori è impegnata nel progetto Io Sono Originale, un’iniziativa promossa dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi finalizzata a diffondere la cultura della legalità e informare i consumatori sui rischi legati alla contraffazione.

