Fake news: cosa sono, come riconoscerle ed evitarle

Chi non ha mai sentito parlare di fake news? Nonostante si tratti di un fenomeno molto diffuso e conosciuto, alcuni non hanno ancora una chiara idea di che cosa siano o, forse peggio, pur sapendolo non sono in grado di distinguerle in un mare sconfinato come è la rete.

Scopriamo come riconoscere le fake news

Iniziamo a spiegare che cosa sono le “fake news” (in italiano “notizie false”), ovvero informazioni prive di fondamento che vengono fatte circolare in rete e che, proprio per la loro verosimiglianza, si differenziano dalle bufale, altre notizie false presentate però in maniera tale da palesare la propria inattendibilità.

Quindi, qual è il punto di forza delle fake news? Assomigliare tantissimo alle notizie vere!

Ma oltre alla loro verosimiglianza a notizie reali, i temi toccati dalle stesse sono un altro importante fattore che aiuta moltissimo la loro diffusione. Tra i principali c’è il gossip, seguito dal sesso, dalla salute, dalla politica e dalla cronaca nera, in poche parole ogni tematica che interessa la nostra società può trasformarsi in fake news.

Come è facile intuire, queste notizie false che possono scambiarsi per vere e quindi facilmente condivisibili da un elevato numero di utenti, rappresentano un pericolo con una rilevante importanza perché possono danneggiare l’immagine di persone, organizzazioni o intere comunità, alimentare pregiudizi e teorie del complotto, influenzare le opinioni pubbliche e persino causare gravi problemi di sicurezza nazionale.

Inoltre, le fake news possono alimentare la disinformazione, la confusione e l’incertezza, rendendo difficile per le persone prendere decisioni informate e razionali. Questo può avere conseguenze negative anche sulla salute pubblica, come abbiamo avuto occasione di apprendere nel caso della diffusione di informazioni errate sulle vaccinazioni o sulla recente pandemia. Infine, le fake news possono anche rappresentare una minaccia per la democrazia, poiché possono essere utilizzate come strumento di propaganda politica e manipolazione dell’opinione pubblica.

È quindi facile capire come queste notizie riescano a convincere molti, proprio grazie alla somiglianza a situazioni reali e a temi di notevole interesse.

Come difendersi da questo genere di notizie che abbiamo visto essere così pericolose? Ecco alcuni consigli.

1. Verificare le fonti: bisogna sempre identificare chi sta diffondendo la notizia e l’affidabilità della fonte.

2. Controllare la data di pubblicazione: le notizie false spesso sono datate o riportano eventi che non sono mai accaduti.

3. Cercare conferme da altre fonti: è importante controllare anche altre fonti, attendibili si intende, che confermino la notizia.

4. Usare il buon senso e il proprio spirito critico: se una notizia sembra troppo assurda per essere vera, probabilmente non lo è.

5. Fare attenzione ai titoli: spesso i titoli delle notizie false sono scritti in modo sensazionalistico per attirare l’attenzione.

6. Non condividere senza verificare: non diffondere notizie che non si ha avuto occasione di verificare.

7. Utilizzare strumenti di verifica online: esistono molti strumenti online che possono aiutare a verificare la veridicità delle notizie.

8. Segnalare le fake news: esistono piattaforme online e fact-checker che permettono di segnalare le fake news, contribuendo a salvaguardare altri utenti.