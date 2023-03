Giornata mondiale dell’acqua: i dieci consigli per evitare sprechi

Oggi 22 marzo 2023 è la giornata mondiale dell’acqua, un bene sempre più prezioso che dobbiamo utilizzare con cura per evitare inutili sprechi.

Casa del Consumatore ha realizzato un breve video per informare i consumatori sulle buone abitudini da adottare per riciclare e risparmiare l’acqua.

Guarda il video e scopri i consigli

In occasione della giornata dedicata all’acqua abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Facebook un breve video, visibile cliccando QUI, per far conoscere a tutti i consumatori le buone abitudini da seguire per un utilizzo idrico sempre più consapevole.

I DIECI CONSIGLI DI CASA DEL CONSUMATORE

1) Lavare frutta e verdura in una vaschetta

Utilizzare un recipiente per sciacquare la frutta e la verdura anziché lavare gli alimenti sotto l’acqua corrente, eviterete di consumare inutilmente ingenti quantità di acqua.

2) Avviare lavatrice e lavastoviglie sempre a pieno carico

Avviare gli elettrodomestici a pieno carico e preferibilmente impostando il programma ECO, sicuramente più lungo di durata ma vi consentirà di risparmiare sia acqua che energia.

3) Chiudere il rubinetto dell’acqua quando non serve

Un consiglio abbastanza scontato ma sempre utile da ricordare è quello di chiudere il rubinetto quando non serve l’acqua corrente. Si tratta di un errore purtroppo molto diffuso, soprattutto mentre ci si lava i denti o ci si insapona.

4) Ridurre il tempo della doccia

Ridurre la durata della doccia, da sette a cinque minuti, consente nel lungo periodo di ottenere un risparmio evidente.

5) Riciclare l’acqua piovana

Buona abitudine è riciclare l’acqua piovana e utilizzarla per annaffiare le piante o semplicemente per gettarla nel wc invece di tirare lo sciacquone.

6) Riparare le perdite

Un rubinetto che perde spreca una quantità di acqua significativa, si consiglia di ripararlo immediatamente per evitare inutili sprechi di acqua.

7) Prestare attenzione allo scarico del WC

E’ importante utilizzare il quantitativo di acqua che realmente serve. Ormai quasi tutte le cassette sono munite di due pulsanti, uno più grande e uno più piccolo, pertanto è utile evitare di premerne uno a caso e utilizzare quello più adatto.

8) Evitare di scongelare gli alimenti con l’acqua corrente

Una cattiva abitudine è scongelare gli alimenti sotto il getto dell’acqua, una pratica che oltre a essere contrastante con il procedimento lento di scongelamento, fa sicuramente sprecare moltissima acqua.

9) Installare i riduttori di flusso ai rubinetti

Si tratta di uno strumento molto utile che permette di mescolare aria e acqua in modo efficiente ed efficace riducendo notevolmente il flusso.

10) Riutilizzare l’acqua del deumidificatore

Riutilizzare l’acqua del deumidificatore invece di gettarla nel wc è una abitudine da considerare! Si tratta di acqua distillata, quindi potrebbe essere riutilizzata, per esempio nel ferro da stiro.

Si tratta di semplici ma utili consigli che possono davvero fare la differenza, sia per l’ambiente che per le nostre tasche!

Articolo realizzato nell’ambito del programma generale della Regione Lombardia finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.M. 10.08.2020.