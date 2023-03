Giornata dei diritti dei consumatori: i servizi gratuiti di Casa del Consumatore

Oggi è la giornata mondiale dei diritti dei consumatori e l’edizione di quest’anno è dedicata alla transizione energetica, un tema di grande attualità per un’energia sempre più pulita.

Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale responsabilizzare i consumatori e informarli che attraverso le loro scelte possono davvero contribuire al cambiamento globale. Questo è il compito svolto dalle associazioni di consumatori, le quali si impegnano con dedizione a promuovere il ruolo attivo e responsabile dei cittadini, informandoli ed educandoli a consumi consapevoli e sostenibili.

La giornata di oggi è l’occasione giusta per ricordare il ruolo fondamentale del consumatore e far conoscere a tutti l’impegno quotidiano di Casa del Consumatore che, da sempre, mira a soddisfare le esigenze dei consumatori e tutelarli ogni giorno di più.

Scopri l’impegno di Casa del Consumatore

ASSISTENZA IN SEDE E ONLINE

Casa del Consumatore si impegna a garantire e tutelare gli interessi dei consumatori fornendo un aiuto concreto a tutti coloro che si rivolgono alle sedi o inviano online la propria richiesta di assistenza attraverso il sito www.casadelconsumatore.it.

L’impegno quotidiano sul campo ha consentito a Casa del Consumatore di apprendere sempre di più le esigenze dei consumatori e individuare i principali bisogni di tutela attraverso la realizzazione di strumenti utili, facili da utilizzare e gratuiti.



PILLOLE INFORMATIVE “RISPARMIA IN BOLLETTA”

Negli ultimi mesi, l’esigenza principale dei consumatori è stata quella di conoscere i comportamenti da adottare per risparmiare sulle bollette della luce e del gas.

Per aiutare i consumatori abbiamo realizzato delle video pillole informative, finalizzate a educare e far conoscere i comportamenti da seguire per risparmiare quotidianamente sui consumi.

Le video pillole sono visibili sulla pagina Facebook di Casa del Consumatore.



SHOPPINGVERIFY

Un altro tema molto caro ai consumatori riguarda il commercio online, soprattutto a seguito della sua evoluzione degli ultimi anni e la conseguente crescita esponenziale di fenomeni truffaldini. Sempre più consumatori non si fidano e si trovano in una vera e propria situazione di difficoltà a riconoscere l’affidabilità dell’e-commerce, per questo motivo Casa del Consumatore ha realizzato ShoppingVerify, il sito di recensioni degli e-commerce.

ShoppingVerify è il sito dove leggere le esperienze di acquisto di chi ha già acquistato e farsi un’idea sull’ecommerce da cui si vuole acquistare.



SERVIZIO RECLAMI CON SHOPPINGVERIFY

Leggere le recensioni dopo aver acquistato è una prassi abbastanza ricorrente e, per questo motivo, ShoppingVerify aiuta i consumatori anche nel post vendita con il servizio gratuito di invio reclami.

Inserendo il commento su ShoppingVerify è possibile scegliere di inviare anche un reclamo al venditore e in questo caso, Casa del Consumatore lo invierà subito e gratuitamente.



VERIFICASITO

Un altro strumento molto utile che consente all’utente di verificare gratuitamente se il venditore rispetta le principali norme a tutela del consumatore è VerificaSito. La sua caratteristica è la facilità di utilizzo, basterà scrivere il nome dell’e-commerce, rispondere a poche domande (al massimo cinque) e l’utente scoprirà subito se il sito verificato ottiene il semaforo verde, giallo o rosso.

VerificaSito è molto utile perché oltre a riconoscere in modo semplice e veloce se il sito da cui si vuole acquistare rispetta le regole della vendita online, insegna al consumatore le informazioni a cui deve prestare attenzione quando acquista online.



BOLLINO ANTIFREGATURA

Infine, ma non meno importante, è il bollino AntiFregatura che segnala in tempo reale il rating del sito ecommerce che si sta visitando con un alert di colore rosso, giallo o verde. E’ un’estensione Chrome scaricabile sul desktop del pc che, con una semplice occhiata, permette di avere sempre sotto controllo sia la valutazione in stelline sia le recensioni della community di consumatori di ShoppingVerify.

Il bollino è scaricabile gratuitamente dal Chrome Web Store di Google.

Cosa aspetti? Utilizza gli strumenti di Casa del Consumatore e ricordati che i consumi consapevoli e sostenibili dipendono dalle tue scelte.