Da domani canali in HD con il nuovo digitale terrestre. Scopri se il tuo televisore è abilitato

Manca poco all’attivazione in tutta Italia della codifica MPEG-4 che consentirà di vedere i programmi tv nazionali in alta definizione. Un passo avanti per la tecnologia ma una preoccupazione in più per molti consumatori timorosi di non riuscire più a vedere i programmi tv.

Niente panico! Prima di correre ad acquistare un televisore nuovo, sarebbe più utile fare una semplice verifica e scoprire se il proprio apparecchio riceverà i canali in alta definizione.

Ecco come verificare il segnale

L’appuntamento con i programmi in HD è fissato a domani, ma per non farsi trovare impreparati e soprattutto sconfiggere subito la paura di non riuscire a vedere il proprio programma preferito, è possibile verificare in anticipo se il televisore riceverà il nuovo segnale.

La verifica è facile e gratuita, occorrerà selezionare i canali attualmente già disponibili in alta definizione come il 501 per vedere RAIUNO HD, il 505 per Canale 5 HD o il 507 per LA7 HD e se saranno visibili allora il televisore riceverà il nuovo segnale.

Non è necessario vedere tutti i canali selezionati, basterà vederne almeno uno di questi per capire se la propria tv riceverà il segnale in alta definizione.

I nuovi canali saranno poi posizionati tra il numero 1 e 9 e dal numero 20 del telecomando ma non dimenticatevi che per visualizzarli correttamente dovrete prima risintonizzarli.

In ogni caso è importante sapere che il passaggio al nuovo digitale sarà molto soft e coloro che anche a seguito della verifica non visualizzeranno i canali in HD, non devono preoccuparsi perché fino al 31 dicembre 2022 i vecchi canali saranno comunque reperibili dal numero 500 del telecomando in poi, praticamente ci sarà un’inversione di postazioni senza dover acquistare subito un nuovo televisore.