Plafoniera LED: consigli e vantaggi

Fino a qualche anno fa chi acquistava una plafoniera LED, quasi sempre la installava all’interno di un ufficio o in un ambiente aperto al pubblico. Oggi l’offerta di questo tipo di illuminazione è molto aumentata. Continua a leggere per saperne di più.



Oggi la scelta fra i vari tipi di plafoniera LED è molto più vasta rispetto a qualche anno fa, tanto da offrire plafoniere a LED per qualsiasi ambiente, anche all’interno delle abitazioni. Non si tratta solo di corpi luminosi pratici e moderni, ma anche della possibilità di risparmiare per l’energia elettrica. Infatti è bene non dimenticare che le lampade a LED, a parità di luce emessa, consumano molto meno rispetto alle lampadine, anche facendo il confronto con quelle a risparmio energetico.

Plafoniere a LED per la casa

Grazie alla vasta offerta di prodotti di questo tipo, non è difficile trovare delle perfette plafoniere LED per la propria casa. Offrono vari vantaggi, tra cui la possibilità di illuminare in modo piacevole e senza creare zone d’ombra. L’importante sta nello scegliere l’elemento giusto, la plafoniera a LED che meglio incarna lo stile dell’ambiente, ma che fornisce anche la giusta illuminazione.

I vantaggi di una plafoniera a LED

Il primo vantaggio di questo tipo di lampada sta nella sua semplicità: grazie a linee pulite e forme di vario tipo, le plafoniere si inseriscono in ambienti con uno stile moderno e pulito. Oltre a questo, permettono di illuminare un ambiente a 360°, quindi senza avere punti ciechi o zone in ombra, cosa che invece può capitare con altri accessori. Ovviamente il mercato offre anche plafoniere a LED in stile più classico, con forme sinuose ed elementi decorativi, la scelta sotto questo punto di vista sta al singolo acquirente e allo stile della sua abitazione.

La plafoniera non ha al suo interno parti elettroniche, questo si traduce in una semplice manutenzione, poiché l’unico componente che può guastarsi è la lampadina che può essere sostituita direttamente dal cliente.

Si ricorda inoltre, la possibilità di modificarne la luminosità, ottenendo una luce piacevole, che non stanca gli occhi e illumina alla perfezione qualsiasi ambiente.

Risparmiare con i LED

La scelta del LED oggi si fa anche per una questione di risparmio visto che i LED consumano estremamente meno rispetto alle lampadine. Se confrontiamo l’energia elettrica utilizzata con quella delle lampadine a incandescenza, quelle tradizionali, allora stiamo parlando di meno del 90% per quanto riguarda i LED. Rispetto alle lampadine a risparmio energetico consumano un poco meno della metà. Si deve poi anche considerare il fatto che una lampada a LED ha una durata molto maggiore rispetto alle altre, cosa che si traduce in ulteriore risparmio, visto che non si dovranno sostituire per moltissimi anni.

I consigli prima dell’acquisto

Prima di portare a termine l’acquisto di una plafoniera a LED, vale la pena di verificare con la massima attenzione il genere di luce che si è interessati ad avere in casa. Le plafoniere generano una luce che è senza dubbio differente rispetto a quella che si potrebbe ottenere se si ricorresse a un lampadario. Per quel che concerne la forma, invece, ci si può sbizzarrire tra modelli quadrati, rotondi, originali e irregolari. Che siano di dimensioni ridotte o di formato più grande, le plafoniere possono presentare colori e decorazioni di ogni genere, anche quando presentano un rivestimento in ceramica.