Conoscere il digitale: evento gratuito a Milano. Scopri come partecipare

In un mondo dove è sempre più necessario ridurre la diffidenza verso le nuove tecnologie, Casa del Consumatore ha organizzato un incontro gratuito per rafforzare le competenze digitali della cittadinanza.

L’evento “Imparare a usare il digitale: perché è importante?” è gratuito e si svolgerà martedì 29 ottobre 2024 alle ore 18:00 a Milano, nella splendida cornice di Cantina Carducci in via Giosuè Carducci, 9.

A seguire, sarà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro lunedì 28 ottobre inviando un’e-mail a direzione@casadelconsumatore.it

Ma perché un incontro di formazione digitale?

Perché siamo tutti consapevoli che la società si sta digitalizzando e questo cambiamento ha stravolto la vita di chi non ha dimestichezza con la tecnologia, ma adesso è arrivato il momento di far diventare un lontano ricordo le richieste di aiuto ad amici e parenti.

Se è capitato anche a te di trovarti in difficoltà, di non sapere come fare e vuoi saperne di più sul digitale, non lasciarti scappare quest’occasione!

Ormai è sempre più necessario conoscere le norme di comportamento del web, saper creare un account, scegliere una password difficile da decifrare, utilizzare correttamente i social, ma anche tutte le funzioni WhatsApp e conoscere l’utilità degli assistenti vocali intelligenti, oltre a saper individuare facilmente le notizie false e i siti poco affidabili.

Nell’incontro di formazione che si terrà martedì, saranno affrontati i seguenti argomenti:

– galateo in rete

– password sicure

– social network

– assistenti vocali intelligenti

– proteggersi da telefonate indesiderate

– funzioni WhatsApp da conoscere



A tutti i partecipanti sarà offerto un aperitivo.

E’ necessario prenotare la presenza all’incontro entro lunedì 28 ottobre 2024 inviando un’e-mail a direzione@casadelconsumatore.it

Affrettati a prenotare, i posti sono limitati!

