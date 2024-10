Porch Piracy: ecco come difendersi dal furto dei pacchi

La porch piracy, il cui significato in italiano è letteralmente “pirateria dei portici,” è un fenomeno in rapida crescita che riguarda il furto di pacchi lasciati all’esterno delle abitazioni, solitamente sul portico o davanti alla porta di casa. Questo tipo di crimine è diventato sempre più comune con l’aumento degli acquisti online e delle consegne a domicilio, rendendo i consumatori particolarmente vulnerabili.

In questo articolo spieghiamo che cos’è la porch piracy, come avviene, quali rischi comporta e come i consumatori possono proteggersi.

È facile individuare il meccanismo che caratterizza la porch piracy: infatti, si verifica ogni volta che un ladro si appropria di un pacco consegnato, solitamente lasciato fuori dall’abitazione, senza che il destinatario sia presente per riceverlo. Il modus operandi è quindi così fatto: il corriere effettua la consegna e lascia il pacco in un punto facilmente accessibile, come l’ingresso o il portico di casa. I ladri, spesso osservando le consegne nei quartieri o seguendo i furgoni dei corrieri, attendono che il pacco venga lasciato incustodito e lo rubano prima che il legittimo proprietario possa ritirarlo.

Il fenomeno della porch piracy rappresenta un importante rischio per i consumatori, soprattutto per coloro che acquistano regolarmente online. Tra i principali rischi, c’è quello della perdita finanziaria: infatti, anche se molte aziende di e-commerce offrono opzioni di rimborso o sostituzione in caso di pacchi rubati, il processo può essere lungo e frustrante. Inoltre, non tutti i rivenditori offrono protezioni così solide, lasciando i consumatori a dover gestire personalmente il problema. Inoltre, il furto di pacchi può lasciare i consumatori vulnerabili anche a rischi di sicurezza più ampi: un ladro che si aggira attorno alla casa potrebbe non limitarsi a rubare un pacco, ma prendere nota delle abitudini del residente o di altri punti deboli della proprietà. Non bisogna dimenticare nemmeno che, quando un pacco viene rubato, l’acquirente deve affrontare l’inconveniente di dover richiedere una nuova spedizione o un rimborso, il che può causare ritardi, specialmente se l’articolo nel pacco era urgentemente necessario o difficile da sostituire. Infine, è facile pensare che, con l’aumento dei furti, molti consumatori potrebbero diventare più riluttanti ad affidarsi alle consegne a domicilio, preferendo opzioni alternative come i punti di ritiro o i locker, che però non possono essere sempre disponibili o convenienti.

Nonostante il recente aumento dei furti, esistono diverse misure che i consumatori possono adottare per difendersi dalla porch piracy.

Tra le principali soluzioni troviamo:

1. Utilizzare sistemi di videosorveglianza: installare telecamere di sicurezza all’esterno della casa può aiutare a scoraggiare i ladri e fornire prove in caso di furto. Le telecamere connesse a sistemi di sicurezza o a app consentono di monitorare la propria abitazione in tempo reale, ricevendo notifiche ogni volta che qualcuno si avvicina alla porta. Anche se non garantiscono la prevenzione totale, le telecamere sono un deterrente efficace per molti malintenzionati.

2. Sfruttare i locker e i punti di ritiro: molti rivenditori e servizi di spedizione offrono opzioni di consegna presso punti di ritiro sicuri o locker distribuiti in città. Questi sistemi permettono di ritirare il pacco in un momento conveniente, riducendo il rischio che venga lasciato incustodito all’esterno. Questo tipo di soluzione è particolarmente utile per chi non è quasi mai a casa al momento della consegna.

3. Richiedere consegne in orari specifici o personalizzati: alcuni servizi di spedizione permettono di programmare la consegna in fasce orarie specifiche, in modo che il pacco arrivi quando si è a casa. Questo può ridurre significativamente il rischio di furto, poiché si può ritirare immediatamente la merce.

4. Richiedere la firma alla consegna: quando possibile, si può optare per la modalità di consegna che richiede una firma. In questo modo, il corriere non lascerà il pacco incustodito e lo consegnerà solo a una persona presente in casa. Anche se può risultare meno comodo rispetto a una consegna automatica, è una delle soluzioni più sicure.

5. Collaborare con i vicini: un’altra soluzione è chiedere a vicini di fiducia di ritirare i pacchi nel caso si sappia di non poter essere presenti al momento della consegna. In alcuni quartieri, si creano vere e proprie reti di vicinato per proteggere le consegne, avvisandosi a vicenda quando i pacchi vengono lasciati fuori.

Purtroppo, con l’espansione dell’e-commerce e l’aumento delle consegne a domicilio, la porch piracy è destinata a diventare un problema sempre più diffuso. Tuttavia, il settore della sicurezza domestica sta evolvendo rapidamente per rispondere a questa minaccia, e al fine di tutelare la propria sicurezza, consigliamo ai consumatori di tenersi sempre aggiornati sui nuovi sistemi di sorveglianza e di fare tutto ciò che è in loro potere per difendersi da eventuali furti di pacchi.