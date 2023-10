Mondo Convenienza sotto la lente dell’Antitrust. Scopriamo di cosa di tratta

Il noto venditore di arredamento Mondo Convenienza è sotto il controllo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per aver tenuto delle condotte illecite nelle fasi di consegna, montaggio e nei servizi post-vendita.

Ma quali sono le problematiche segnalate dai consumatori?

I consumatori, con le loro segnalazioni hanno lamentato di aver ricevuto prodotti non conformi, difettosi, danneggiati, non corrispondenti all’ordine di acquisto, con pezzi mancanti o di misure errate. Inoltre, diverse contestazioni sono state riscontrate anche in fase di montaggio a causa di mobilio non installato correttamente da impedire all’utente la normale fruizione. Sotto la lente dell’Antitrust risulta anche la condotta della società nel servizio post-vendita, la quale non avrebbe prestato una tempestiva e idonea assistenza ai clienti.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un’istruttoria per fare chiarezza in merito a quanto segnalato.

Vi ricordiamo che l’AGCM può accertare e bloccare, di propria iniziativa o attraverso la segnalazione dei soggetti interessati, le pratiche commerciali scorrette e le pubblicità ingannevoli e comparative illecite. I consumatori hanno la possibilità di far conoscere i comportamenti scorretti delle aziende inviando una segnalazione all’AGCM. Per saperne di più e avere ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Se anche voi vi trovate nelle situazioni sopra descritte o in altre problematiche che coinvolgono Mondo Convenienza, contattate la sede di Casa del Consumatore più vicina o inviate una richiesta di assistenza sul sito www.casadelconsumatore.it.