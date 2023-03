Riduci il costo delle bollette con i dispositivi Smart Home

Di fronte all’aumento delle bollette, diventa cruciale essere consapevoli delle proprie abitudini in termini di consumi e non sprecare inutilmente energia. Oggi esiste un nuovo modo semplice, efficace ed economico per risparmiare: utilizzare la tecnologia smart, in particolare i dispositivi Smart Home.

Le soluzioni Smart Home permettono di ottimizzare l’uso dell’energia e possono contribuire a ridurre i consumi fino al 23% per il riscaldamento e al 20% per la componente elettrica. Il risparmio annuale è, pertanto, considerevole e va da 300 a 500 euro. Questi sono i risultati delle ricerche dell’Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano.

Quali sono i principali dispositivi dotati di tecnologia Smart per la casa?

I dispositivi Smart più diffusi sono quelli che riguardano la corretta termoregolazione e che permettono di monitorare, programmare e gestire da remoto il funzionamento del riscaldamento. Ci stiamo riferendo a caldaie, termostati, valvole termostatiche e condizionatori Smart, a cui è possibile combinare sensori di temperatura.

Per gestire la ventilazione dei locali senza disperdere calore si può optare per sistemi VMC Smart, con sensori che rilevano i valori di temperatura e umidità.

Acquisti molto validi che permettono di conoscere con precisione i propri consumi sono le prese della corrente intelligenti.

Anche le lampadine possono essere intelligenti, garantire il controllo da remoto e, addirittura, rendere l’illuminazione automatica, cioè in grado di regolarsi a seconda delle condizioni della luce naturale e alla presenza delle persone.

Oggi anche cucinare può diventare smart! Le cucine domotiche sono formate da elettrodomestici Smart, capaci di comunicare tra loro ed essere controllati a distanza. Esistono, per esempio, frigoriferi dotati di telecamera interna in grado di avvisare cosa manca, piani di cottura che regolano la potenza della cappa aspirante o rubinetti intelligenti che si aprono e chiudono all’occorrenza e limitano lo spreco idrico.

Questi sono solo alcuni esempi, ma risulta evidente come i dispositivi per la Smart Home garantiscono non solo risparmio economico, ma anche comodità, sicurezza, efficienza e sostenibilità!

Articolo realizzato nell’ambito del programma generale della Regione Lombardia finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.M. 10.08.2020.