Guida immobili e bonus fiscali 2023: tutte le novità

Negli ultimi anni i consumatori si sono dimostrati sempre più interessati alle agevolazioni fiscali ma i ripetuti interventi legislativi per introdurre nuovi aiuti economici e l’adozione di misure per rilanciare il mercato immobiliare italiano, hanno creato una notevole confusione.

Per fare chiarezza e fornire maggiori informazioni sui bonus previsti, il Consiglio Nazionale del Notariato ha realizzato in collaborazione con Casa del Consumatore e altre associazioni di consumatori una Guida pratica alle agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare focalizzata sui bonus fiscali inerenti la casa.

Scopriamo la guida immobili e bonus fiscali 2023

Si tratta di uno strumento molto utile che si presenta come una sintesi delle molteplici agevolazioni fiscali riguardanti il settore immobiliare, illustrando i criteri per la cumulabilità dei bonus, lo sconto in fattura, la cessione del credito, la differenza fra bonus a regime, bonus rafforzati e super-bonus, con particolare riguardo ai bonus trainanti e trainati.

La Guida consente ai consumatori di informarsi e soprattutto di rimanere aggiornati sulle ultime novità introdotte in materia fiscale.

I cittadini potranno sempre avere a disposizione la versione aggiornata della Guida accedendo al sito del Notariato dove sono presenti tutte le informazioni sui bonus fiscali.

Oltre alla Guida sulle agevolazioni fiscali, sempre sul sito è possibile consultare l’intera collana delle guide del Consiglio Nazionale del Notariato in collaborazione con le Associazioni di consumatori, realizzate per informare i consumatori sui temi in cui vengono quotidianamente coinvolti.

Per consultare la guida sui bonus fiscali CLICCA QUI.

Per consultare la collana completa CLICCA QUI.