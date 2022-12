Expo Consumatori 4.0: partecipa all’evento dedicato ai consumatori

Domani inizia la quinta edizione di Expo Consumatori 4.0, l’evento dedicato al consumerismo italiano in cui saranno trattati temi di grande attualità come il caro bollette, l’inflazione e l’economia nazionale ed europea.

Un evento da non perdere con la partecipazione di politici, istituzioni, aziende e cittadini per confrontarsi sul futuro del paese.

Scopriamo il programma

Expo Consumatori 4.0 per una crescita felice è organizzato a Roma da Assoutenti con dibattiti, discussioni e interventi di esperti sui temi legati al consumo. E’ un’occasione per affrontare con i big della politica, del Governo e dell’imprenditoria, gli argomenti protagonisti dell’agenda politico-istituzionale nazionale e internazionale.

Tre giornate suddivise in Expo Institution (29 e 30 novembre 2022, dalle ore 9:30 alle ore 18:00 presso la sede CNEL in Viale David Lubin 2) ed Expo for Student (1 dicembre 2022, dalle ore 9:30 alle ore 16:30 presso l’Università Niccolò Cusano in Via Don Carlo Gnocchi 3).

Si parte domani con Expo Institution per proseguire anche il giorno successivo con la partecipazione dei membri del Governo, delle istituzioni e del settore produttivo, i quali si confronteranno sui temi di consumo più attuali. La terza e ultima giornata dedicata a Expo for Student, sarà interamente dedicata alle giovani generazioni, vero obiettivo di Expo Consumatori 2022.

29 NOVEMBRE 2022 >> clicca qui per scaricare il programma

Nella prima giornata si confronteranno membri di Governo, delle istituzioni e del settore produttivo al CNEL, luogo che ha nel suo DNA costituzionale il principio della necessità di un dialogo tra le parti per rendere la società più equa.

30 NOVEMBRE 2022 >> clicca qui per scaricare il programma

La seconda giornata sarà dedicata al dibattito e confronto con le istituzioni, le imprese e le organizzazioni di rappresentanza, per promuovere una relazione stabile tra le parti al fine di trovare sinergie e comunioni d’interesse.

1 DICEMBRE 2022 >> clicca qui per scaricare il programma

Nella terza giornata le istituzioni, le imprese e il terzo settore si confronteranno con i giovani attraverso il loro linguaggio semplice e diretto, ma senza perdere di vista l’attualità e lo spessore dei temi trattati.

Per partecipare agli eventi di Expo Consumatori è possibile registrarsi alla pagina >> https://expoconsumatori.it/registrazione

Partecipate numerosi!