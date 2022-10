Problema mobilità: consigli per risparmiare sul carburante

Attualmente stiamo vivendo una situazione di rincari e tra questi merita attenzione anche il carburante, in quanto fonte necessaria per alimentare il nostro mezzo di trasporto.

Nell’ultimo periodo siamo arrivati a pagare sempre di più un litro di benzina o diesel e sicuramente moltissime persone hanno pensato di convertirsi al mercato dell’elettrico, sia per risparmiare che per essere più rispettosi dell‘ambiente.

La scelta green è sicuramente la migliore ma siccome non tutti possono permettersela, oggi sveleremo dei semplici trucchi per risparmiare sul carburante.

Uno dei primi consigli da tenere in considerazione, anche se banale e scontato è: se hai la possibilità di muoverti a piedi o in bicicletta, fallo! Ovviamente, ove possibile. Semplicemente, per risparmiare, è bene raggiungere luoghi a te vicini con mezzi che non hanno bisogno di carburante.

Per quanto riguarda invece i viaggi lunghi, che siano di lavoro o di piacere, ricordati di non “spingere” troppo sull’acceleratore. Mantieni un’andatura costante senza effettuare sbalzi di velocità al veicolo o continui cambi di marcia. Comportamento da tenere, oltre che per risparmiare carburante, soprattutto per la sicurezza tua e delle altre persone.

Un’altra pratica solitamente molto utilizzata appena si avverte un po’ di caldo alla guida è di accendere l’aria condizionata o aprire i finestrini. Giusto, però se d’ora in poi vorrai risparmiare davvero sui costi, tieni presente che tali azioni creeranno un “peso” al veicolo, soprattutto quando si tengono i finestrini abbassati percorrendo la strada a una certa velocità. Più questo “peso” sarà presente, più il veicolo farà fatica e di conseguenza consumerà più carburante, perciò presta attenzione e valuta se davvero ne hai effettivamente bisogno.

Stai percorrendo un tratto di strada leggermente in discesa? Cambia marcia e mettila in “folle”. Il veicolo non avrà nessuna complicazione e, dato che l’acceleratore non verrà chiamato in causa, non ci sarà nessun consumo di carburante.

Questi sono solo alcuni trucchetti da tener presente per risparmiare sul carburante ogni volta che si sale in auto in direzione… risparmio!

Articolo realizzato nell’ambito del programma generale della Regione Lombardia finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.M. 10.08.2020.