Paura delle truffe online? ShoppingVerify lancia lo strumento che fa per te

Quante volte ti è capitato di entrare in un sito internet per comprare qualcosa ma sei stato assalito dalla solita domanda: “sarà sicuro?”

La risposta è più che scontata: TANTE VOLTE, TANTI TIMORI!

Non ti preoccupare, Casa del Consumatore ha da poco rilasciato un’estensione utilissima che saprà sempre dare una risposta al sorgere del tuo quesito: ShoppingVerify.

Scopri l’estensione ShoppingVerify

Quest’estensione, una volta scaricata, ha il compito di avvisarti in tempo reale delle recensioni del sito in cui sei entrato. Mi spiego meglio: tu scarichi questo “sacro graal” dell’informatica e lui, ogni volta che entri su un e-commerce, ti segnala con un alert verde, giallo o rosso la media in stelline del sito.

Ti avvisa insomma se il sito è buono oppure è pronto a svuotarti le tasche. Premendo sull’icona di ShoppingVerify potrai vedere le recensioni delle persone e aggiungere un feedback per aiutare chi come te si trova in difficoltà.

Come ben saprai è sempre più facile capitare tra le grinfie di siti e-commerce truffatori pronti a impossessarsi del tuo portafoglio, come del resto è sempre più facile per loro poterti imbrogliare. Ragione per cui, questa estensione è ciò di cui abbiamo bisogno.

Ovviamente, per la tua sicurezza, rivolgiti sempre a siti conosciuti, con buone recensioni (quelle di ShoppingVerify sono verificate una ad una) e che, soprattutto, dispongano del “pagamento sicuro”.

Chiedi informazioni e non dare nulla per scontato: D’altronde, è meglio prevenire che curare no?

Se arrivato fino a qui hai ancora dei dubbi e vorresti acquistare quel bellissimo paio di scarpe dal sito “Titruffo.com”, scaricati prima l’estensione “Shoppingverify” e verifica se ne vale davvero la pena!

Cosa aspetti? Vai su google, digita “estensioni chrome” e prendi il primo risultato. Una volta entrato vai sul pannello di ricerca in alto a sinistra e batti sulla tastiera “ShoppingVerify”. Il gioco è fatto, segui le istruzioni riportate nella pagina dell’estensione per poterla sfruttare al meglio e goditi la tranquillità di acquistare online in completa sicurezza.

ShoppingVerify è sempre con te! SCARICA QUI L’ESTENSIONE