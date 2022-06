Acqua: i consigli per risparmiare

In questi giorni diversi comuni italiani hanno invitato i cittadini a limitare il consumo di acqua, vietando l’irrigazione di giardini privati e l’utilizzo per scopi estranei a quelli igienici e domestici. Si tratta delle prime misure adottate per evitare dispersioni di acqua e arginare il fenomeno della siccità.

Ecco le buone abitudini, che possono davvero fare la differenza, per risparmiare il bene più prezioso presente in natura: l’acqua.

1) Installare il frangigetto al rubinetto

Oramai in quasi tutti i miscelatori è presente un frangigetto, strumento molto utile che permette di mescolare aria e acqua in modo efficiente ed efficace facendo risparmiare fino a 6.000 litri all’anno, senza il minimo sforzo.

2) Raccogliere l’acqua in una bacinella

Avete presente quando apriamo l’acqua calda ma puntualmente ci mette tantissimo a scaldarsi e la facciamo scorrere inutilmente sulla mano? Ecco, quell’acqua che inizialmente arriva fredda, raccogliamola in una bacinella e utilizziamola poi per le faccende domestiche di ogni tipo: lavare i pavimenti, annaffiare le piante, metterla in una pentola per farla bollire e farci la pasta. Puoi addirittura sostituirla alla cassetta del WC, il risparmio sarà netto.

3) Lavare frutta e verdura in una zuppiera

Con l’arrivo dell’estate c’è proprio bisogno di un’insalata o di un buon frutto per combattere il caldo. Utilizziamo la bacinella o la zuppiera riempita in precedenza e laviamo tutto lì dentro, risparmieremo notevoli quantità di acqua.

4) Fare attenzione allo scarico del WC

Quasi tutte le cassette del nostro bagno sono munite di due pulsanti, uno più grande e uno più piccolo. Per risparmiare anche qui, e non lasciare nulla al caso, tiriamo sempre lo sciacquone premendo quello più piccolo perché nella maggior parte dei casi è la quantità giusta.

5) Doccia o bagno?

Bel dilemma ma la risposta è abbastanza scontata: ovviamente doccia!

Per una doccia occorrono più o meno 20 litri d’acqua, mentre per il bagno ben 150 litri. Numeri importanti a cui non serve neanche dare ulteriori spiegazioni. Ovviamente la doccia dovrà essere rapida perché è importante sapere che in un minuto si consumano tra i 6 e i 12 litri d’acqua.

6) Chiudere il rubinetto dell’acqua quando non serve

L’esempio classico è mentre ci laviamo i denti o ci insaponiamo, in quel momento non occorre che il flusso esca in continuazione. Una buona abitudine è quella di ricordarsi di chiudere l’acqua quando non serve e utilizzarla per il risciacquo finale.

7) Utilizzare in modo intelligente gli elettrodomestici

Lavatrice, lavastoviglie e asciugatrice riempiamole sempre al massimo per avviarli solo a pieno carico, di sera e usando il programma ECO che permetterà un doppio risparmio, sia di acqua che di corrente.

8) Riciclare ove possibile

Forse pochi lo sanno ma l’acqua del deumidificatore o del condizionatore, che puntualmente buttiamo nel WC, può essere riutilizzata. Come? Semplicissimo, si tratta di acqua distillata e quindi perfetta per il ferro da stiro.

Questi sono alcuni consigli per riciclare e risparmiare l’acqua. Mettendoli in pratica avremo un notevole risparmio in bolletta e un consumo idrico quotidiano più consapevole.

“#EduCO Educazione per un Consumatore Consapevole”. Realizzato con il finanziamento concesso dal MLPS – annualità 2021 – Avviso n. 2/2020.