Saldi estivi: tutto quello che bisogna sapere

Domani inizieranno i saldi estivi e finalmente si potrà andare a “caccia” delle occasioni che si aspettavano da tempo. Quest’anno la Sicilia ha dato il via ai saldi un giorno prima rispetto alle altre regioni, invece la Provincia autonoma di Trento ha attribuito ai commercianti la facoltà di scegliere autonomamente quando applicarli.

Prima di cominciare però, bisogna fare qualche precisazione affinché il consumatore non venga fregato o raggirato in questo periodo di saldi.

Casa del Consumatore ti guiderà al meglio per non ricevere brutte sorprese!

Scopri i tuoi diritti.

Il primo punto fondamentale a cui prestare molta attenzione riguarda i cartellini: assicurati che siano chiari e soprattutto che il prodotto sia davvero scontato. E’ molto facile trovarsi davanti a un oggetto con prezzo allettante ma che poi, in realtà, era lo stesso anche al di fuori dei saldi.

A tal proposito, non sottovalutare anche le condizioni del prodotto. Se dovesse presentarsi un difetto entro 24 mesi dall’acquisto, ricordati che hai 2 mesi di tempo per denunciare al venditore tale problematica. Hai diritto alla sostituzione/riparazione del bene acquistato oppure a un rimborso (in contanti, non in buoni!).

Fondamentale è conservare lo scontrino e, nel caso avessi paura che si possa rovinare, ti consigliamo di fare una fotocopia.

Per fare una scelta consapevole è bene seguire alcune semplici regole e giocare d’astuzia:

– una grande mossa sarebbe fare un giro di “ricognizione” nei negozi in cui vuoi acquistare, tenendo traccia dei prezzi per poi confrontarli una volta iniziato il periodo “sconti” e non avere brutte sorprese;

– non fermarti al primo negozio: visitane diversi e confronta sempre i prezzi e la qualità della merce;

– non lasciarti ingannare da sconti superiori al 50%: alcuni commercianti tendono a gonfiare il prezzo di capi invenduti o addirittura fuori stagione affinché il consumatore rimanga “colpito” solo dall’eccessivo sconto.

Casa del Consumatore inoltre ti ricorda che i saldi estivi non sono solo nei negozi “fisici”, ma anche su internet.

ACQUISTI ONLINE? ECCO GLI STRUMENTI GRATUITI CHE DEVI CONOSCERE!

Per tutti gli amanti degli acquisti online è sempre utile consultare ShoppingVerify, il sito indipendente di recensioni di Casa del Consumatore che ti permette di conoscere anticipatamente l’affidabilità degli e-commerce.

Ma le buone notizie non finiscono qui!

Per aumentare la sicurezza dei tuoi acquisti e aiutarti a scegliere i migliori siti, ShoppingVerify ha creato l’estensione gratuita scaricabile dal Chrome Web Store di Google, che segnala in modo automatico e immediato con i colori verde, giallo e rosso la media in stelline del sito e-commerce che stai visitando.

Cosa aspetti?

Scarica l’estensione ShoppingVerify (cliccando QUI), tieni gli occhi aperti e buono shopping!