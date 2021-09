I consigli per creare un indirizzo e-mail e una password sicura

Il primo dilemma che si presenta quando registriamo un account è quello della scelta del nome utente, composto solitamente dal proprio nome e cognome (quando disponibile) oppure se ciò non è possibile da nominativi suggeriti dal sistema.

Il passo successivo sarà la password, argomento dolente visto che ancora in molti si affidano a parole e date semplici da ricordare come la propria data di nascita… una scelta assolutamente da evitare! Un altro problema è che la maggior parte dei consumatori sceglie la stessa per tutti gli account, non preoccupandosi della sua vera funzione: proteggere i dati personali.

Ecco i nostri consigli per creare un indirizzo e-mail e una password sicura

Quando si decide di aprire un nuovo indirizzo di posta elettronica è fondamentale affidarsi a un provider che garantisca la protezione dei dati personali con la presenza di un filtro di smistamento delle e-mail. Questo sistema inserirà automaticamente nella posta indesiderata le spam rilevate, evitando all’utente di incorrere in comunicazioni di dubbia provenienza.

Per creare un indirizzo e-mail occorrerà indicare un nome utente e una password utile a proteggere i dati personali del titolare.

Il nome utente dovrà riportare il nome e cognome in chiaro o un nominativo tale da rendere facilmente identificabile la persona che utilizza l’account. Invece, discorso totalmente diverso viene fatto per la password che, per mantenere inalterato il suo obiettivo, dovrà essere di media lunghezza con almeno otto caratteri e comprensiva di lettere, maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali come l’asterisco (*), il cancelletto (#) o la punteggiatura.

Inoltre, sarebbe buona abitudine utilizzare password diverse per ciascun account al fine di tutelare maggiormente i dati personali e la riservatezza delle nostre informazioni.

Una password complessa e soprattutto sempre diversa dalle altre potrebbe sembrarci difficile da ricordare e a dirla tutta un’impresa impossibile, ma non dimentichiamoci che la nostra privacy vale molto di più.

Guardate il video realizzato da Codici (cliccando QUI) con tutti i consigli.

