Richiedere il passaporto in Ufficio Postale: tutto quello che devi sapere

Negli ultimi anni, la procedura per ottenere o rinnovare il passaporto si è spesso rivelata un vero e proprio incubo per molti cittadini italiani, costretti a lunghe attese e interminabili file in Questura. Tuttavia, una nuova iniziativa di Poste Italiane, in collaborazione con il Ministero dell’Interno, promette di semplificare notevolmente l’iter burocratico per il rilascio del passaporto, offrendo la possibilità di avviare la pratica direttamente presso gli uffici postali. Scopriamo come funziona.

Il nuovo servizio si inserisce nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane, lanciato a gennaio 2023, che ha come obiettivo la digitalizzazione dei servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni italiani. Questo progetto, sostenuto anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), inizialmente puntava a trasformare gli uffici postali in veri e propri hub per l’erogazione di servizi pubblici, con particolare attenzione ai piccoli comuni sotto i 15.000 abitanti. A partire da luglio 2024, il servizio di rilascio del passaporto è stato gradualmente esteso a tutti i 13.000 uffici postali italiani, permettendo ai cittadini di presentare la richiesta direttamente in Posta, riducendo così i tempi di attesa e semplificando l’intero processo.

Per richiedere il passaporto presso un ufficio postale, il cittadino dovrà seguire una serie di semplici passaggi. Prima di tutto, è necessario verificare se il proprio comune di residenza è già incluso nel progetto Polis, consultando l’elenco degli uffici postali abilitati. Una volta accertata l’abilitazione, occorre recarsi in Posta con la seguente documentazione:

– due fototessere recenti, a colori, con sfondo bianco e conformi alla normativa ICAO.

– un contrassegno telematico (ovvero una marca da bollo) da 73,50 euro, acquistabile presso tabaccherie o rivendite autorizzate.

– attestazione del versamento di 42,50 euro, effettuato tramite bollettino postale intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

– documento di identità valido e la relativa fotocopia.

– vecchio passaporto, in caso di rinnovo, oppure la copia della denuncia di furto o smarrimento.

In caso di richiesta per un minore, sarà necessario fornire anche la copia del documento di identità dei genitori e, se necessario, l’atto di assenso o la certificazione di responsabilità genitoriale.

L’operatore dell’ufficio postale raccoglierà tutti i dati necessari, comprese le impronte digitali e la fotografia, che verranno successivamente inviati all’ufficio di Polizia di competenza. Il passaporto potrà poi essere ritirato direttamente in Posta o, su richiesta, recapitato a domicilio tramite servizio postale.

Il costo totale per ottenere un passaporto tramite l’ufficio postale è di 116 euro, comprensivi del contributo amministrativo e del bollettino postale. È possibile che vengano applicati ulteriori costi di gestione da parte di Poste Italiane, specialmente se si opta per la consegna a domicilio del documento.

Oltre alle informazioni pratiche già illustrate, è importante sapere che può essere fatta la richiesta del passaporto elettronico, differente dal tradizionale passaporto cartaceo per una serie di caratteristiche che lo rendono una vera e propria innovazione. Infatti, a differenza del documento cartaceo, il passaporto elettronico è dotato di un microchip integrato che memorizza i dati biometrici e personali del titolare, come la foto, le impronte digitali e le informazioni biografiche. Questo chip consente un’autenticazione più rapida e precisa dell’identità del titolare, riducendo il rischio di frodi e falsificazioni.

Grazie a questa tecnologia, il passaporto elettronico permette ai viaggiatori di accedere a sistemi automatizzati di controllo alle frontiere, velocizzando notevolmente il processo di passaggio. Inoltre, essendo meno soggetto a deterioramento, il passaporto elettronico garantisce una maggiore durabilità nel tempo rispetto al formato cartaceo.

La possibilità di richiedere il passaporto direttamente presso l’ufficio postale rappresenta una novità importante, che punta a semplificare la vita dei cittadini riducendo tempi di attesa e complicazioni burocratiche, e con l’introduzione del passaporto elettronico si aggiunge inoltre un ulteriore livello di sicurezza e praticità, rendendo i viaggi internazionali un’esperienza più agevole e sicura.

