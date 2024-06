Check-in del Biglietto Digitale Regionale Trenitalia: a ottobre diventerà automatico

Durante l’estate scorsa, Trenitalia ha introdotto il Nuovo Biglietto Regionale Digitale, con lo scopo di migliorare l’esperienza di viaggio sui treni regionali, conferendo agli utenti la possibilità di modificare illimitatamente data e orario di partenza. Per garantire tale servizio, è stato inserito l’obbligo di convalidare il biglietto digitale attraverso la funzione check-in online: questo ulteriore passaggio ha, però, dato origine a una serie di problemi e perplessità, al punto da indurre le principali Associazioni dei Consumatori a intervenire attraverso alcuni incontri con la Direzione Regionale di Trenitalia, l’ultimo dei quali si è tenuto il 28 maggio.

Continua a leggere per scoprire quali sono i punti critici dell’attuale Biglietto Regionale Digitale e quali novità saranno introdotte.

Ad oggi, se il biglietto è stato regolarmente pagato, ma il check-in non è stato effettuato entro cinque minuti dalla partenza programmata del treno, è prevista una multa di 5 euro.

Tuttavia, l’informativa di effettuare il check-in entro i 5 minuti dalla partenza programmata viene comunicata solo all’interno del treno e sarebbe opportuno che fosse diffusa anche ai viaggiatori che si trovano in attesa sulle banchine.

In particolare, è mancata un’adeguata campagna di comunicazione per avvertire tutti gli utenti della novità nei primi mesi in cui è stato introdotto l’obbligo di effettuare il check-in e, così, si è assistito a un periodo in cui i controllori sono stati particolarmente tolleranti e comprensivi.

Il periodo di tolleranza di circa sei mesi è ormai terminato e sono state emesse diverse multe, che hanno suscitato un generale malcontento. Lamentele provengono da utenti che, non avendo accesso a Internet, non hanno potuto convalidare il biglietto, da viaggiatori che per errore hanno eseguito il check-in per un treno sbagliato e da tutti colori che nella fretta di salire a bordo e non ancora abituati alla nuova procedura si sono semplicemente dimenticati di fare il check-in.

Un’ulteriore criticità è data dall’impossibilità di salvare il Biglietto Digitale Regionale all’interno di Apple wallet, che permetterebbe di reperire il biglietto con maggior facilità.

Ben presto, sono anche sorti dubbi in merito al tema dell’inclusività. In Italia, tanti sono ancora gli analfabeti digitali e il servizio non è adatto ad anziani, a stranieri e a persone più fragili che non hanno familiarità con la tecnologia.

Tutte le problematiche descritte sono state al centro degli incontri promossi dalle Associazioni dei Consumatori. Trenitalia ha, così, recentemente dichiarato che ad ottobre sarà introdotto il check-in online automatico, proprio con l’intento di minimizzare le principali difficoltà lamentate.

Inoltre, è stato reso noto che si sta lavorando per far sì che, con il Biglietto Digitale Regionale, i viaggiatori potranno ricevere specifiche informazioni nel corso del viaggio, assistenza personalizzata e, più avanti, persino l’indennità per ritardo.

Nel frattempo, è stato ribadito che chi non ha avuto la possibilità di effettuare il check-in online, per mancanza di tempo, per errore o per qualsiasi altro motivo, dovrà comunicarlo al capo treno: solo così potrà evitare la sanzione.

Mancano, dunque, ancora quattro mesi prima dell’introduzione del check-in online automatico. Pertanto, ancora per questa estate ogni volta che si acquista un Biglietto Regionale Digitale sarà necessario ricordarsi di effettuare il check-in online.

Se hai ancora dubbi sulla procedura da eseguire, ecco una breve spiegazione su come convalidare il tuo Biglietto Digitale Regionale.

Dove e quando acquistare il Biglietto Regionale Digitale

Il Biglietto Regionale Digitale può essere acquistato attraverso il sito, l’App o il call-center di Trenitalia, presso le Agenzie di Viaggio abilitate oppure sul sito di Trenitalia Tper.

Il biglietto può essere acquistato fino a cinque minuti prima della partenza programmata del treno.

Come attivare il biglietto: il check-in online

Per convalidare il Biglietto Regionale Digitale e, così, salire a bordo del treno è sempre necessario fare il check-in online.

La funzione del check-in è disponibile da momento in cui è stato acquistato il biglietto ed è presente nella e-mail riepilogativa o, se richiesto, nell’SMS ricevuti al momento dell’acquisto del biglietto. Coloro che hanno recuperato e salvato il Biglietto Digitale utilizzando l’App Trenitalia potranno effettuare il check-in direttamente nell’area “I miei viaggi-Biglietti salvati” dell’applicazione.

Per i passeggeri registrati la funzione è anche disponibile nell’area “I mie Viaggi” del sito o dell’App di Trenitalia.

La barra dinamica verde che compare sul Biglietto Digitale, ora con la dicitura “Validato”, attesta che il check-in è stato effettuato ed è ciò che deve essere mostrato al personale di bordo in caso di controlli.

Le modifiche al Biglietto Regionale Digitale

Il biglietto è nominativo e personale e non può essere ceduto a terzi, tuttavia garantisce una grande flessibilità in termini di modifiche di data e orario.

Entro le 23.59 del giorno precedente alla partenza, infatti, può essere effettuato un numero illimitato di modifiche di ora e/o di data.

Il giorno della partenza, invece, può essere effettuare un numero illimitato di cambi dell’ora, ma solo se non è ancora stato fatto il check-in.