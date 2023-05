Vivere in condominio: la guida con tutte le risposte da sapere

È stata recentemente pubblicata la guida Vivere in condominio realizzata dal Notariato insieme alle Associazioni dei Consumatori ed ANACI per affrontare un tema decisamente importante, la buona convivenza in condominio.

La guida presenta una serie di problematiche e le relative risposte, spesso più pratiche di quanto ci si aspetti, risolvibili subito senza bisogno di rivolgersi a un giudice. Ma come mai è così importante sapere come convivere in condominio?

Andiamo a scoprirlo

Secondo ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari), in Italia circa 45 milioni di persone vivono in appartamenti in condominio, tale dato rende di fondamentale importanza avere una guida per affrontare i contrasti più comuni. La guida “Vivere in Condominio – Casi e risposte pratiche” ha proprio questo obiettivo: offrire consigli utili per gestire le dinamiche tipiche della vita condominiale, tra cui ad esempio le regole per l’accesso a spazi e servizi comuni, le responsabilità e le spese da dividere, ma non solo.

La guida presenta anche le regole del condominio, dell’assemblea e tratta in maniera approfondita la figura dell’amministratore, spiegando come avviene la sua nomina, la durata dell’incarico, i compiti di competenza e il funzionamento del conto corrente condominiale.

Inoltre, la guida offre spunti operativi da osservare nel caso di compravendita di un immobile in un condominio, fornendo una serie di suggerimenti che l’acquirente può seguire, come ad esempio la richiesta al venditore di una copia del regolamento di condominio (se adottato) al fine di verificare le parti dell’edificio considerate comuni e, se sono previsti, diritti o obblighi particolari a favore e a carico dei singoli condomini. Un altro suggerimento presente nella guida è di chiedere al venditore se sono state recentemente deliberate spese straordinarie (che rimangono a carico del venditore, ma per le quali sussiste pur sempre, in caso di mancato pagamento da parte di quest’ultimo, la responsabilità solidale con l’acquirente).

Spesso la mancanza di conoscenza dei reciproci diritti e doveri porta a gravi contrasti e nel peggiore dei casi addirittura a cause legali. L’obiettivo della guida è di fare chiarezza, trattando in maniera precisa i diritti del singolo condomino, come ad esempio la sua rinuncia all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento e/o condizionamento, oppure il diritto di far attribuire ad un singolo condomino un diritto reale di uso esclusivo di una porzione del cortile condominiale.

La guida è stata realizzata proprio per soddisfare la necessità di fare chiarezza e offrire ai cittadini informazioni sicure.

La buona notizia è che, secondo il Ministero della giustizia, nel 2022 sono

diminuite le cause condominiali nei tribunali, ed è di pari passo aumentato il numero di controversie risolte in sede di mediazione. La speranza comune è che, avendo ora a

disposizione una guida consultabile gratuitamente, il numero di controversie condominiali portate davanti ai giudici continui a diminuire, con un notevole risparmio di tempo e denaro.

Ma quali sono le situazioni che più spesso scatenano tensioni tra vicini di condominio? Secondo ANACI, una delle principali è l’uso indiscriminato delle parti comuni, di cui si parla in maniera approfondita nella guida, spiegando sia cosa si intenda con la definizione “parte comune”, sia come gestire diverse situazioni correlate all’utilizzo di suddetti spazi comuni (tra gli esempi forniti si menziona quello di adibire un’area comune a parcheggio con assegnazione dei singoli posti auto, o ancora l’utilizzo del sottotetto in quanto parte condominiale). Altra situazione è quella in cui si verificano rumori fastidiosi, spesso in orari inadeguati, provenienti da altri appartamenti, o ancora il disordine sul pianerottolo, che rientra tra gli spazi comuni.

Si tratta solo di alcune delle problematiche affrontate nella guida e che possono creare discussioni tra condomini per fornire una risposta a ogni situazione.

Dati alla mano è fondamentale sottolineare l’importanza della guida, basti pensare che in Italia si contano 1.200.000 condomini e 11 milioni di edifici concentrati soprattutto nelle grandi città, totalizzando complessivamente 30 milioni di unità immobiliari.

In conclusione, la guida “Vivere in Condominio – Casi e risposte pratiche” può essere un utile strumento per aiutare i condomini a risolvere le dispute comuni e a vivere in armonia. Tuttavia, è importante ricordare che la chiave per una vita condominiale felice e senza problemi è la comprensione reciproca e il rispetto dei diritti e dei doveri di ogni condomino.

Scarica gratuitamente la Guida cliccando qui.