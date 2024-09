Comitato IGF Italia: aperte le candidature per la nomina di sei rappresentanti delle imprese. Scopri come funziona

Sono aperte le candidature per la nomina di sei rappresentanti delle imprese per la composizione del Comitato Internet Governance Forum IGF. Si tratta di una preziosa opportunità rivolta alle imprese italiane operanti nel settore tecnologico per contribuire in maniera diretta alla governance di Internet e per collaborare in sinergia con le istituzioni, altre attività imprenditoriali, il mondo accademico, la comunità tecnica e le organizzazioni della società civile.

Continua a leggere per scoprire come presentare domanda di candidatura e… Affrettati! Il termine ultimo per presentare domanda è fissato, infatti, al 3 ottobre 2024.

Il ruolo di IGF Italia

IGF Italia (Internet Governance forum Italia) è il punto di riferimento nazionale per la discussione sulla governance di Internet. È stato istituito presso il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ai sensi del DPMC del 12/03/2023, consultando il quale è possibile conoscere le principali attività svolte.

IGF Italia nasce con la missione di promuovere la creazione di uno spazio multistakeholder per il dibattito sull’Internet Governance italiano. Il Comitato, infatti, è composto da rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, delle imprese, della società civile e della comunità scientifica, dell’università e della ricerca.

L’associazione ispira la propria attività ai principi che guidano IGF Global e le NRI (National Regional Initiatives), collabora con gli altri organismi internazionali operanti nel settore della governance di Internet e partecipa formalmente in rappresentanza dell’Italia alle iniziative internazionali in ambito IGF Global.

Scarica la brochure di IGF Italia per avere ulteriori informazioni!

La nomina di sei rappresentanti delle imprese

Chi

Possono manifestare il proprio interesse a far parte del Comitato IGF Italia le aziende italiane attive nei settori tech. In particolare, è richiesta l’appartenenza ad uno dei seguenti settori:

accesso ad Internet / infrastrutture di telecomunicazioni servizi Internet contenuti Internet beni informatici e industria del software

Viene incoraggiata la presenza nel Comitato di imprese che abbiano partecipato alle passate edizioni di IGF Italia, dell’IGF global, al dialogo europeo sulla governance di Internet (EuroDIG) o ad altre iniziative legate all’Internet Governance.

Quando

Il termine per presentare la candidatura è fissato al 3 ottobre 2024.

Come

Le imprese che intendono esprimere il proprio interesse possono farlo in maniera molto semplice, compilando il modulo disponibile all’indirizzo https://candidatureimpreseigf.agid.gov.it/, accessibile tramite identificazione con SPID o CIE.

Verranno richiesti i dati identificativi dell’impresa -nome dell’azienda, email, partita Iva, contatto telefonico, PEC, settore di appartenenza-, oltre che i codici fiscali del delegato al voto, del candidato proposto e del candidato supplente.

Una volta raccolte le candidature, queste saranno sottoposte alla votazione da parte di una lista di imprese che hanno partecipato attivamente all’organizzazione di passate edizioni dell’IGF globale, di EuroDIG o di IGF Italia. Tale lista viene curata e aggiornata annualmente dall’Ufficio di segreteria di IGF Italia.

Tra le imprese che si sono candidate, alla fine del processo di selezione saranno nominate:

– due imprese appartenenti al settore dell’accesso a Internet e delle infrastrutture di telecomunicazioni,

– due imprese appartenenti al settore dei servizi Internet,

– un’impresa appartenente al settore dei contenuti Internet,

– un’impresa appartenente al settore dei beni informatici e di industria del software.

Anche Giovanni Ferrari, Presidente di Casa del Consumatore, nonché ideatore di ShoppingVerify – il sito indipendente di recensioni verificate sugli acquisti online, utile sia per i consumatori sia per gli e-commerce -, è componente del Comitato IGF Italia. Non esitate a contattarci per ottenere ulteriori informazioni.