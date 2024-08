Arriva SunSmart Global UV: la tua difesa contro i raggi UV

In estate è di fondamentale importanza per i consumatori sapere in che modo proteggersi dall’esposizione ai raggi UV. Sicuramente tra i consigli più validi c’è quello di utilizzare creme solari o non uscire durante le ore in cui i raggi solari sono più forti.

Oggi però, a tutelare il consumatore, viene incontro SunSmart Global UV, un’applicazione mobile innovativa e gratuita che consente di monitorare l’esposizione ai raggi UV a seconda della località in cui ci troviamo.

Ma come funziona questa applicazione, e in che modo possiamo ottenerla? Scopriamolo!

Lanciata in una prima versione nel 2022, congiuntamente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) e dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), l’applicazione è stata recentemente aggiornata per includere nuove lingue, tra cui arabo, tedesco e italiano.

SunSmart Global UV rappresenta uno strumento chiave nella lotta contro i problemi di salute correlati all’esposizione alla luce solare, offrendo agli utenti la possibilità di monitorare i livelli di UV in tempo reale e ricevere consigli personalizzati su come proteggervisi.

Il funzionamento è abbastanza elementare: l’applicazione permette agli utenti di monitorare i livelli di radiazioni UV e di ricevere previsioni meteo per un massimo di 10 località selezionate. Utilizzando il Global Solar UV Index (Indice Globale di Radiazione Solare UV), l’app fornisce informazioni sui potenziali rischi per la salute associati alle radiazioni UV e suggerisce misure preventive per ridurre l’esposizione. Gli utenti possono ricevere notifiche su quando è essenziale usare protezione solare e altre misure di sicurezza, come limitare il tempo al sole di mezzogiorno, cercare l’ombra, indossare abiti protettivi e utilizzare creme solari ad ampio spettro.

Uno dei principali vantaggi di SunSmart Global UV è la possibilità di ricevere informazioni personalizzate e aggiornate sui livelli di UV, permettendo agli utenti di adottare misure preventive efficaci contro i rischi associati ai raggi UV. La protezione dai raggi UV è particolarmente importante, specie considerando che ogni anno oltre 1,5 milioni di persone sviluppano tumori della pelle a causa dell’eccessiva esposizione. L’app, aumentando la consapevolezza pubblica, contribuisce a ridurre l’incidenza del cancro della pelle, l’invecchiamento precoce e i danni agli occhi. Inoltre, supportando diverse lingue, l’app è accessibile a una vasta gamma di utenti in tutto il mondo.

Installare SunSmart Global UV è semplice e veloce. L’app è disponibile gratuitamente su Apple App Store e Google Play Store. Per installarla, basta seguire questi passaggi:

1. Apri l’Apple App Store o il Google Play Store sul tuo dispositivo.

2. Cerca “SunSmart Global UV” nella barra di ricerca.

3. Seleziona l’app SunSmart Global UV dai risultati della ricerca.

4. Clicca su “Installa” o “Ottieni” per scaricare e installare l’app sul tuo dispositivo.

Una volta installata, l’app è pronta per l’uso. Al primo avvio, ti verrà chiesto di selezionare le località di interesse per monitorare i livelli di UV. Puoi aggiungere fino a 10 località diverse. L’app utilizza i dati nazionali e locali per fornire previsioni accurate e consigli personalizzati. È possibile impostare notifiche per ricevere avvisi sui livelli elevati di UV e suggerimenti su come proteggerti adeguatamente.