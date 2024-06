Prenotazioni vacanze: attenzione alla nuova truffa Booking

Con l’estate alle porte aumentano le prenotazioni per case vacanza e hotel, ma anche i rischi di rimanere vittima di accorti truffatori. In queste settimane circola in rete una nuova truffa che riguarda il sito di prenotazioni Booking e che ha già colpito molti utenti.

Se non vuoi essere derubato anche tu, continua a leggere per scoprire come riconoscerla.

Ecco in che cosa consiste la truffa. Direttamente nella chat di Booking arriva un messaggio che notifica che il pagamento è stato rifiutato e la prenotazione rischia di essere cancellata. Il messaggio contiene un link a cui si invita a cliccare per risolvere la problematica. Il sito a cui rimanda include le date di arrivo e di partenza, il nome dell’utente e l’importo da pagare, ma si tratta di un sito falso: una volta inseriti i dati della carta di credito ed effettuato il pagamento, ecco che la truffa è compiuta.

Questo tipo di raggiro trae altamente in inganno perché il messaggio proviene direttamente dall’applicazione di Booking e il sito a cui rimanda il link è un sito clone molto ben fatto.

Ciò che si consiglia è di non cliccare su link sospetti e stare sempre all’erta ogni volta che viene richiesto di reinserire i dati della carta di credito. Conviene piuttosto contattare la struttura o il numero di assistenza del sito di prenotazione Booking. Un’altra accortezza consiste nel verificare la barra dell’URL del browser, che non corrisponde al nome del sito ufficiale se si tratta di una truffa.

Questa è soltanto una delle trappole più recenti. A fronte di truffe che si moltiplicano e si perfezionano sempre di più e al maggior tempo che si trascorre online, si consiglia di utilizzare sempre la massima prudenza.

